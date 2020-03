Podcast Betitaliaweb Daily Show #208 (27/03/2020): Edicola (Coronavirus, Calciomercato news), Calcio (Bielorussia, Amichevoli), Pallamano, Hockey, Table Tennis, Basket, Volley + 5 FREE PICK

E' venerdì e torna il calcio in Bielorussia con la 2° giornata di Vysshaya Liga, ma continuano anche le amichevoli di calcio svedese. Anche per oggi abbiamo selezionato 5 free pick lavorando anche su Table Tennis, Pallamano e Hockey su Ghiaccio.

Betitaliaweb daily show - Puntata #208 (27/03/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Finisce con anticipo la stagione di Rugby. La Serie A rischia di saltare. Annullato il GP di Jerez in Spagna per la MotoGP.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Si parla ancora di Lautaro Martinez e del Barcellona.

⚽️CALCIO: 2° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia con le prime 2 partite in programma oggi, ma si giocano anche le Amichevoli di calcio svedese.

🏀BASKET: Si gioca anche questa mattina la pallacanestro a Taiwan e nel pomeriggio si gioca anche la pallacanestro minore in Russia, con la MLBL.

🏐VOLLEY: In Russia continuano anche i campionati regionali di pallavolo con il pomeriggio pieno di partite della 3a lega.

🤾‍♂️PALLAMANO: 2° lega in Bielorussia con 2 partite in programma nel pomeriggio.

🏒HOCKEY: Gara 1 della finalissima di Extraliga in Bielorussia: Yunost Minsk-Shakhtar Soligorsk.

🏓TABLE TENNIS: Non manca mai il ping pong da mattina a sera tra Setka Cup, TT Cup, e le Series in Repubblica Ceca. Oggi non si gioca in Russia, ma ci sono 6 partite del Master Tour internazionale.

🚨5 FREE PICK: La nostra redazione ci da 2 giocate di Calcio, una doppia in Bielorussia (Zhodino-Belshina + Rukh Brest-Energetik BGU) e una singola sull'Amichevole Lunds-IFK Malmo. 1 giocata anche sul Table Tennis (Tomas Tregler-Tomas Konecny) e 1 sulla Pallamano (RTSOR Minsk-HK Masheka). Infine il nostro Insider ci da la giocata più importante del giorno, sull'Hockey in Bielorussia e la finale Yunost Minsk-Shakhtar Soligorsk.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 464-368-10 +95.66 unità su 1919.5 investite (ROI +4.98%).

