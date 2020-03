Podcast Betitaliaweb Daily Show #210 (29/03/2020): Calcio (Bielorussia, Nicaragua, Amichevoli), Basket, Volley, Table Tennis + 7 FREE PICK

Buona domenica amici delle scommesse sportive. Nonostante il palinsesto scarno la nostra redazione continua a lavorare ogni giorno per darvi le migliori pick, e dopo lo straordinario 7-1 di ieri, anche oggi vi diamo 7 consigli per le scommesse tra Calcio, Basket e Table Tennis.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #210 (29/03/2020)

⚽️CALCIO: Si completa la 2° giornata di Vysshaya Liga con 2 partite in Bielorussia e si completa anche la 12° giornata la Clausura di Liga Primera con 2 partite in Nicaragua (in campo anche le squadre giovanili Under 20). In gioco per tutto il giorno anche le amichevoli del nord Europa.

🏀BASKET: Si gioca in Taiwan e anche la terza lega di pallacanestro in Russia, la MLBL League.

🏐VOLLEY: 3 partite di MLV Mixed in Bielorussia e si giocano anche le leghe regionali di Pallavolo in Russia.

🏓TABLE TENNIS: Solita bordata di partite da mattina a sera col ping ping, una sfida al via ogni 10 minuti tra Setka Cup, TTCup e Liga Pro Russia.

🚨7 FREE PICK: 2 giocate dallo studio di Dartagnan sul Calcio in Bielorussia (Isloch Minsk-Smolevichi e Neman-Vitebsk), 1 giocata di Striker sul Nicaragua (Jalapa-Juventus Managua) e 1 doppia anche dalla nostra Redazione, sempre sulla Liga Primera (Jalapa-Juventus Managua + Ferretti-Chinandega). La nostra Redazione ci consiglia anche una giocata di Table Tennis sulla TTCup (Dmitriy Rusin-Maksim Polosa). Infine 2 giocate di Insider sul Basket in Taiwan, entrambe sulla partita Yulon Dinos-Bank of Taiwan.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 475-372-10 +106.1 unità su 1943 investite (ROI +5.46%).

