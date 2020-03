Podcast Betitaliaweb Daily Show #211 (30/03/2020): Edicola (Coronavirus news sportive), Calcio Amichevoli, Basket, Hockey, Volley, eSports, Table Tennis + 7 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive dopo un grandissimo weekend dove abbiamo dato 21 giocate, incassandone la bellezza di 17! Anche se si giocano solo campionati piccoli e poco conosciuti, amichevoli e sport minori, stiamo comunque andando alla grande con i nostri pronostici e oggi vi diamo altre 7 free pick tra Calcio, Basket e Table Tennis.

Nuova rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #211 (30/03/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Le reazioni dopo le dichiarazioni del Ministro Spadafora. La Premier League studia come finire il campionato con partite tutti i giorni a porte chiuse.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Tiene ancora banco l'interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez.

⚽️CALCIO: Continuano le amichevoli di calcio svedese. Si gioca anche la terza lega del calcio in Bielorussia.

🏒HOCKEY: Si sta giocando pure nella cadetteria di hockey su ghiaccio bielorusso.

🏐VOLLEY: Terza divisione della pallavolo russa (Tyreman-Polimetall) e 2 partite di MLV Mixed in Bielorussia per quanto riguarda la Pallavolo.

🏀BASKET: Mattinata con altre 2 partite di pallacanestro in Taiwan.

🏓TABLE TENNIS: Solita serie di partite ogni 10 minuti tra TT Star Series in rep Ceca, Setka Cup e Liga Pro Russia.

🎮ESPORTS: League of Legends, Challenger Korea.

🚨7 FREE PICK: 1 consiglio della nostra Redazione sull'Amichevole di Calcio: Vastra Ingelstad IS - Skabersjö IF. 1 Doppia di Insider sul Basket in Taiwan (Bank of Taiwan-Pauian Archiland + Taiwan Beer -Yulon Luxgen Dinos). 5 giocate di Table Tennis che oggi la fa da padrone, ma sempre con investimenti bassissimi, mi raccomando!

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 480-375-10 +111.6 unità su 1953.5 investite (ROI +5.71%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su SPREAKER e gli approfondimenti con le video-rubriche su YOUTUBE.