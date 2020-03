Podcast Betitaliaweb Daily Show #212 (31/03/2020): Edicola (News Calciomercato e Covid-19),Calcio, Basket, Volley, eSports, Hockey, Table Tennis+5 FREE PICK

Martedì con poco calcio, ma continua il Basket in Taiwan, torna la finale di Hockey su Ghiaccio in Bielorussia e continua anche il mitico Table Tennis dove anche ieri abbiamo lavorato benissimo con 8 giocate esatte su 10.

Betitaliaweb daily show - Puntata #212 (31/03/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse.

⚽️CALCIO: Amichevoli di calcio in Svezia e terza lega in Bielorussia.

🏀BASKET: Continua la seconda fase del campionato di pallacanestro in Taiwan con 2 partite in programma e si gioca anche la Liga Pro in Russia.

🏐VOLLEY: Terza divisione di pallavolo in Russia con 4 partite in programma e la MVL Mixed in Bielorussia.

🏒HOCKEY: Gara 3 della finalissima di Extraleague in Bielorussia con Shakhtar Soligorsk - Yunost Minsk che sono sul 1-1.

🎮ESPORTS: Le sfide dei tornei in Corea e Cina di League of Legends.

🏓TABLE TENNIS: Setka Cup, Liga Pro Russia e TTStar Series, una partita ogni 10 minuti, da mattina presto e fino a mezzanotte col ping pong.

🚨5 FREE PICK: 1 giocata di Calcio dalla nostra Redazione sull'amichevole Byttorps IF - Sodra Vings IF. 3 giocate di Insider sulle partite di Basket in Taiwan (Jeoutai Basketball-Bank of Taiwan e Pauian-Taiwan Beer).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 484-378-10 +108.5 unità su 1960 investite (ROI +5.53%).

