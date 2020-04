Podcast Betitaliaweb Daily Show #213 (01/04/2020): Edicola (Calciomercato, Coronavirus news), Calcio (Amichevoli e Nicaragua), eSports, Hockey, GF VIP, Table Tennis + 14 FREE PICK

Inizia il mese di aprile, non è un pesce, ci sono 14 consigli per le scommesse nella puntata di oggi, dal calcio (Amichevoli e Nicaragua), al Table Tennis, passando per la finale di Hockey su Ghiaccio in Bielorussia.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #213 (01/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Juventus interessata a Willian.

⚽️CALCIO: 5 Amichevoli di Calcio in Svezia mentre nella notte si gioca la Primera Liga di Clausura e le giovanili in Nicaragua.

🎮ESPORTS: Continuano I tornei di League of Legends in Cina e in Corea.

🏒HOCKEY: Gara 4 tra Soligorsk-Yunost Minsk dopo la vittoria di ieri della squadra di Minsk che si riporta avanti 2-1 nella serie finale di Extraleague in Bielorussia.

📺TV/SPETTACOLO: Si scommette sulla prima eliminazione nella puntata di questa sera del Grande Fratello VIP.

🏓TABLE TENNIS: Anche oggi tanto ping pong dalla mattina a mezzanotte con una partita al via ogni 10 minuti tra Setka Cup in Bielorussia e Liga Pro in Russia.

🚨14 FREE PICK: Oggi vi diamo tanti consigli. 1 giocata di Insider sull'Hockey in Bielorussia, 3 singole + 2 Doppie sul Calcio dalla nostra Redazione tra Amichevoli e Nicaragua Under 20. Ci sono anche 3 giocate sul Calcio di Insider con la Liga Primera Clausura in Nicaragua. Vi segnaliamo anche le prime 5 giocate del giorno sul Table Tennis (per la sessione serale seguiteci su TELEGRAM).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 488-379-10 +111.47 unità su 1969 investite (ROI +5.66%)

