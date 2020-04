Podcast Betitaliaweb Daily Show #214 (02/04/2020): Edicola (Calciomercato, Coronavirus news), Calcio (Amichevoli e Bielorussia Riserve), Hockey, Golf, eSports, Table Tennis + 6 FREE PICK

Giovedì con pochissimo Calcio se si esclude qualche amichevole e il campionato riserve in Bielorussia, ma anche per oggi la nostra redazione ha studiato 6 free pick per voi, con anche l'immancabile Table Tennis.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #214 (02/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Annullato anche Wimbledon nel Tennis.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Si parla ancora di Lautaro e del Barcellona. Napoli, ritorno di fiamma per Cavani.

⚽️CALCIO: Amichevoli di Calcio in Svezia e anche le prime 2 partite del campionato riserve in Bielorussia.

🏒HOCKEY: In Russia si giocano diverse partite della Liga Pro (Short Hockey con 3 periodi da 10 minuti).

🏌‍♀️GOLF: 3° giorno del Torneo Esibizione per il golf femminile sul green del Sun City Cactus Tour, negli Stati Uniti.

🎮ESPORTS: Continuano i campionati primaverili di League of Legend in Cina, in Corea e anche nel Nord America.

🏓TABLE TENNIS: Tre tornei in contemporanea (TTSeries in Repubblica Ceca, Liga Pro Mosca in Russia e Setka Cup in Ucraina), una pioggia di match ogni dieci minuti, dalla mattina fino a tarda notte.

🚨6 FREE PICK: La nostra Redazione ci da 2 consigli di Calcio col campionato riserve in Bielorussia. Vi diamo una singola su Dinamo Minsk (R) - Torpedo Zhodino (R) e una Doppia sulla stessa partita a cui aggiungiamo anche Belshina (R) - FC Gorodeya (R). Infine non possono mancare i 4 consigli sul Table Tennis del pomeriggio.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 494-385-10 +112.33 unità su 1986.5 investite (ROI +5.65%).

