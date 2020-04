Podcast Betitaliaweb Daily Show #215 (03/04/2020): Edicola (Calciomercato, Coronavirus news), Calcio (Bielorussia e Burundi), Basket, Hockey, Table Tennis + 10 FREE PICK

Si avvicina il weekend e inizia anche la 3° giornata della Vysshaya Liga in Bielorussia, l'unico campionato di calcio che si svolge in Europa in questo momento. Parliamo anche di Basket, Hockey e dell'immancabile Table Tennis, dandovi 10 consigli per le scommesse sugli eventi sportivi di oggi.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #215 (03/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Il Belgio ferma ufficialmente il campionato, scudetto d'ufficio al Bruges, è il primo campionato europeo a fare questa scelta drastica.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Higuain al River Plate libera un posto in attacco per la Juve che pensa a Icardi o Gabriel.

⚽️CALCIO: 3° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia con le prime 2 partite, ma continua anche il campionato Riserve sempre in Bielorussia e si gioca pure la 27° giornata di Primus League in Burundi.

🏀BASKET: Torna il campionato di pallacanestro a Taiwan con 2 partite in programma intorno all'ora di pranzo.

🏒HOCKEY: Gara 5 della finale di Extraleague in Bielorussia che potrebbe dare il titolo alo Yunost. Si gioca anche la Liga Pro in Russia.

📺SPETTACOLO TV: Questa sera gran finale di Amici di Maria De Filippi. Gaia favorita dalle quote.

🚨10 FREE PICK: 3 giocate di Calcio dalla nostra Redazione, una singola in Burundi (Rukinzo FC-Musongati FC) e due doppie in Bielorussia col campionato principale e anche col campionato riserve. Il nostro Dartagnan apre lo studio del weekend sulla Vysshaya Liga con 1 prima giocata su Dinamo Minsk-Torpedo Zhodino. 3 giocate di Insider sul Basket in Taiwan (due su Bank of Taiwan - Yulon Dinos e una su Pauian Archiland - Jeoutai Basketball) e 1 anche sulla finale di Hockey Extraleague in Bielorussia (Yunost Minsk-Shakhtar Soligorsk) e infine non mancano le prime 2 giocate di giornata sul Table Tennis.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MARZO: 498-387-10 +110.86 unità su 1991.5 investite (ROI +5.56%).

