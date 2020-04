Podcast Betitaliaweb Daily Show #216 (04/04/2020): Calcio (Bielorussia, Burundi, Nicaragua, Amichevoli), Basket, eSports, Table Tennis + 8 FREE PICK

Questo sabato si gioca il campionato di calcio in Bielorussia, main event per gli appassionati di scommesse sportive, ma si gioca anche in Burundi, in Nicaragua, ci sono le amichevoli, e si gioca perfino in Tagikistan! Anche per oggi abbiamo selezionato 8 free pick per voi.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #216 (04/04/2020)

⚽️CALCIO: 3° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia con 3 partite in programma. Si gioca anche la 27a giornata di Primus League in Burundi, la finale di Supercoppa in Tagikistan, le Amichevoli in Svezia e in Nicaragua si gioca la 14a giornata di Primera Liga Clausura nella notte, anticipata come sempre dal campionato giovanile di Under 20.

🏀BASKET: Continua il campionato di pallacanestro a Taiwan con altre 2 partite intorno all'ora di pranzo.

🎮ESPORTS: Un’intera giornata in compagnia della Germany FIFA Home Challenge! Partite ogni 50 minuti, ognuna della durata di 6, "in campo" sino alle 21.20.

🏒HOCKEY: Dopo la conclusione della finale di Extraliga in Bielorussia, oggi si gioca in Russia la Liga Pro di short hockey.

🏐VOLLEY: In Bielorussia continua anche il campionato di pallavolo MLV Mixed.

🤾‍♂️PALLAMANO: Ancora Bielorussia con la Pallamano in campo anche questo sabato.

🏓TABLE TENNIS: Anche oggi solito spettacolo da mattina a notte con Liga Pro Russia e Setka Cup in Ucraina.

🚨8 FREE PICK: 4 giocate sul Calcio dalla nostra Redazione, 2 singole, una sul Campionato Riserve in Bielorussia (FC Isloch Minsk - FC Slutsk) e una in Burundi (Vital O-Le Messager Ngozi), e 2 Doppie (Istiklol-Khujand + Karlbergs-Kungsangens e in Vysshaya Liga con Soligorsk-Neman + BATE-Rukh Brest). 1 giocata sul Calcio in Bielorussia arriva anche da Dartagnan, e si tratta della giocata principale del giorno su Brest-Slavia Mozyr. Striker si concentra invece su 2 Singole in Nicaragua (Real Madriz Fc-Managua Fc e Juventus Managua-Diriangen). Infine Insider ci da 1 giocata di Basket in Taiwan (Yulon Dinos - Pauian Archiland).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 501-394-10 +106.18 unità su 2003.5 investite (ROI +5.56%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su SPREAKER e gli approfondimenti con le video-rubriche su YOUTUBE.