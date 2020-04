Podcast Betitaliaweb Daily Show #217 (05/04/2020): Calcio (Bielorussia, Burundi, Nicaragua, Tagikistan), eSports, Hockey, Basket, Table Tennis + 6 FREE PICK

Domenica di sport col calcio Bielorussia, Burundi e Nicaragua. Inizia anche il campionato in Tagikistan, che cosa volete di più dalla vita! Anche per oggi la nostra redazione ha studiato 6 consigli per le scommesse.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #217 (05/04/2020)

⚽️CALCIO: 3° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia con le ultime 3 partite in programma. Continuano anche in campionati in Nicaragua e in Burundi e inizia anche il campionato in Tagikistan. Si gioca anche le solite amichevoli di calcio in Svezia.

🏀BASKET: Si gioca la 2° fase della SBL, il campionato di pallacanestro in Taiwan con 2 partite in programma questa domenica.

🏒HOCKEY: Sul ghiaccio c'è la Liga Pro in Russia (short hockey con 3 periodi da 10 minuti).

🎮ESPORTS: Un'altra giornata da passare col calcio versione e-sports e la Germany FIFA Home Challenge, che disputa il suo 2° turno! Nella notte c'è anche il secondo appuntamento anche con la NBA digitale su 2K e le seguenti sfide: A.Drummond-D.Cousins, D.Booker-M.Porter Jr, D.Mitchell-R.Hachimura e M.Harrell-D.Sabonis.

🏓TABLE TENNIS: Non manca nemmeno questa domenica la solita bordata di partite di ping pong. Si giocano la Liga Pro Russia e la Setka Cup in Ucraina.

🚨6 FREE PICK: Oggi vi diamo 2 giocate di Calcio dallo studio di Dartagnan sulla Vysshaya Liga in Bielorussia (Energetik BGU-FC Minsk e Isloch Minsk-Slutsk). 2 consigli sul Calcio anche dalla nostra Redazione, una singola in Burundi (Bujumbura City-Bumamuru) e una Doppia mix (Kuktosh-Regar TadAZ + Walter Ferretti-Real Esteli). Striker ci da 1 giocata di Calcio in Nicaragua con la Liga Primera (Jalapa-Chinandega). Infine 1 giocata di Insider sul Basket (Jeoutai-Yulon Luxgen Dinos).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 505-398-10 +108.11 unità su 2016.5 investite (ROI +5.36%).

