Podcast Betitaliaweb Daily Show #218 (06/04/2020): Edicola (news sportive Coronavirus + Quote Calciomercato), Statistiche Calcio, Volley, eSports, Table Tennis. NO FREE PICK

Lunedì senza sport praticamente. Zero calcio, zero basket, zero Hockey. Rimangono solo gli eSports, le scommesse speciali sugli share TV e l'immancabile Table Tennis. Non ci sono Free Pick per oggi, ma parliamo comunque delle ultime news, delle quote di calciomercato, di statistiche e dei recap delle nostre scommesse.

Betitaliaweb daily show - Puntata #218 (06/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Si pensa a come completare i campionati di calcio con un tour de force di tantissime partite da maggio a luglio.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Cala la quota per Lautaro al Barcellona.

⚽️CALCIO: Oggi non c'è nessuna partita in programma (si torna mercoledì) ma facciamo il punto della situazione con alcune considerazioni, statistiche e con i rendimenti delle nostre scommesse che rimangono comunque positive in Bielorussia e in Nicaragua.

🏐VOLLEY: Si gioca la terza categoria della pallavolo russa.

🎮ESPORTS: Proseguono i tornei primaverili di League od Legends in Cina e Corea. Nel fine settimana si è giocata la Bundesliga eSports, NBA2K con le stelle del Basket Americano a sfidarsi, e pure la Formula 1 col GP Australia virtuale vinto dalla Ferrari di Charles LeClerc .

📺SPETTACOLO TV: Si scommette sullo share dei principali programmi della televisione italiana.

🏓TABLE TENNIS: Da mattina a notte tantissime partite tra Liga Pro Russia, Setka Cup in Ucraina e tornano anche le TTStar Series in Repubblica Ceca.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 506-403-10 +101.98 unità su 2025.5 investite (ROI +5.03%).

