Podcast Betitaliaweb Daily Show #219 (07/04/2020): Edicola (news sportive Coronavirus + Quote Calciomercato), Calcio, eSports, Basket, Hockey + Table Tennis Tips e consigli per le scommesse

Anche oggi pochissimi eventi sportivi su cui puntare e nessuna free pick dalla nostra redazione. Ne approfittiamo per parlare un pò a ruota libera di eventi meno noti come gli eSports e soprattutto il Table Tennis dove vi diamo alcuni consigli su come scommettere al meglio.

Betitaliaweb daily show - Puntata #219 (07/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. L'AIC dice no al taglio degli stipendi proposto dalla Lega di Serie A.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Indiscrezione, il PSG potrebbe riscattare Mauro Icardi.

⚽️CALCIO: Pochissimo calcio anche oggi, ci sono in programma un paio di amichevoli in Svezia questa sera.

🏀BASKET: Questa sera si giocano solo 2 partite della lega minore di pallacanestro in Russia, la MLBL League.

🏒HOCKEY: Sempre in Russia si gioca anche la Liga Pro di short hockey. Si gioca anche la Minsk Championship in Bielorussia.

🎮ESPORTS: Anche oggi tanta azione con i tornei primaverili di League Of Legends in Cina, Corea e Nord America. Questa notte si giocano anche i quarti di finale del torneo virtuale di NBA2K20 dove si sfidano le grandi stelle della pallacanestro americana.

🏓TABLE TENNIS: Anche oggi solita pioggia di partite di ping pong da mattina a notte. Si giocano le TTstar Series in Repubblica Ceca, la Setka Cup in Ucraina e la Liga Pro in Russia. Più che giocate oggi vi diamo molti consigli per scommettere sul Tennistavolo.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 506-403-10 +101.98 unità su 2025.5 investite (ROI +5.03%).

