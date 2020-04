Podcast Betitaliaweb Daily Show #220 (08/04/2020): Edicola (news sportive Coronavirus + Quote Calciomercato), Calcio (Bielorussia, Nicaragua, Tagikistan), eSports, Hockey, Darts, Table Tennis + 11 FREE PICK

Dopo due giorni con un palinsesto praticamente privo di Calcio, oggi si torna in campo con la Coppa di Bielorussia, con il campionato in Tagikistan, e nella notte anche nella mitica Liga Primera in Nicaragua. Continuano anche i tornei di Table Tennis e vi diamo in totale 11 free pick e tanti altri consigli dalla nostra redazione e anche da Darius.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #220 (08/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Confermato lo stop definitivo della stagione di Basket in Italia. La Lega di Serie A non assegnerà lo scudetto quest'anno.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Sarri detta la linea del mercato della Juventus.

⚽️CALCIO: Torna il calcio con le semifinali della Coppa di Bielorussia e anche due recuperi della 1° giornata di Vysshaya Liga in Tagikistan. Nella notte va in scena anche la Clausura di Primera Liga in Nicaragua con 5 partite in programma, come al solito anticipate dalle sfide di Under20 del campionato giovanile.

🏒HOCKEY: Anche oggi ci sono diverse partite di short hockey con la Liga Pro in Russia, e si gioca anche il campionato regionale in Bielorussia, la Minsk Championship con 2 partite in programma tra le 18 e le 20 di questa sera.

🎮ESPORTS: Dalla mattina fino alle ore 13 continuano gli split primaverili nei campionati di LOL in Corea e Cina. In serata continuano gli spareggi del Tabellone perdenti nel torneo del Nord America.

📺SPETTACOLI TV: Dopo quella di Amici, è tempo di serata finale anche per il GF VIP 2020: sono due i super-favoriti della vigilia, vale a dire Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese.

🎯FRECCETTE: Continua il Darts at Home con alcune stelle delle freccette che si sfidano da casa. Dalle 20:30 si giocano 6 sfide. In serata ci sono anche 5 match della Prima fase di Premier League in Repubblica Ceca.

🏓TABLE TENNIS: Ieri 7-1 con i consigli sul Ping Pong e arriviamo a 56-33 di rendimento in una settimana e mezzo da quando stiamo dando le giocate di Tennistavolo, con quota media intorno @1.70 ma che sta salendo visto che ultimamente abbiamo alzato le quote medie. Pure oggi da mattina a notte, una sfida al via ogni 10 minuti tra Liga Pro (Russia) e Setka Cup (Ucraina).

🚨11 FREE PICK: Oggi tanti consigli, iniziamo con 4 giocate sul Calcio di Dartagnan (Coppa di Bielorussia, Slavia Mozyr-BATE e Brest-Soligorsk). Altre 3 giocate sul Calcio in Nicaragua da Striker (Liga Primera) e 3 giocate di Calcio dalla Redazione (doppie su Bielorussia e Nicaragua + singola su CSKA Pamir Dushanbe - FK Khujand in Tagikistan) a cui aggiunge anche una giocata sulle Freccette (Steve Beaton - Stephen Bunting). Infine vi riportiamo anche tutti i consigli del nostro DARIUS sul Calcio di oggi.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 506-403-10 +101.98 unità su 2025.5 investite (ROI +5.03%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su SPREAKER e gli approfondimenti con le video-rubriche su YOUTUBE.