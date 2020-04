Podcast Betitaliaweb Daily Show #221 (09/04/2020): Edicola (news sportive Coronavirus + Calciomercato), Calcio, Basket (Taiwan), Hockey, Share Tv, Poker Online, Darts, Table Tennis + 2 FREE PICK

Dopo le tante giocate di ieri (11 consigli), oggi vi diamo solo 2 free pick visto che il programma sportivo ha poco da offrire se togliamo qualche amichevole di calcio, il campionato riserve in Bielorussia e il Basket in Taiwan. Non manca come sempre anche il Table Tennis.

Betitaliaweb daily show - Puntata #221 (09/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Dopo rugby e basket arriva anche l'ufficialità dello stop della stagione di Pallavolo con gli scudetti che non saranno assegnati sia nel Volley maschile che nel femminile.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Inter-Messi, dall'Argentina dicono che la trattativa c'è davvero!

⚽️CALCIO: Oggi si gioca una partita del campionato riserve della Vysshaya Liga in Bielorussia (Neman 2 - Belshina 2) e alcune Amichevoli tra squadre svedesi.

🏀BASKET: Torna la seconda fase della SBL, il campionato di pallacanestro in Taiwan con 2 partite in programma.

🏒HOCKEY: Sempre sul ghiaccio la Liga Pro di short hockey in Russia. Si gioca anche la Minsk Championship in Bielorussia.

🎯FRECCETTE: Altro giorno di incontri nel Dart dell'Icons of Darts 2020 Live League, torneo che prevede match tra 2 giocatori, ognuno collegato da casa propria.

📺SPETTACOLI TV: Tra le scommesse dedicate al grande mondo della TV oggi ci sono quelle sullo share della televisione italiana, da l'Eredità a Striscia la Notizia.

🃏POKER ONLINE: Questo giovedì' sera alle ore 21:00 replichiamo col PIW Freeroll con altri 500€ di bonus poker in palio e inoltre i primi 25 classificati otterranno un token per partecipare gratuitamente al torneo da €1.000 garantiti del 23 aprile! Al torneo di questa sera si accede con password, scrivete una mail a info@pokeritaliaweb.org per riceverla.

🎮ESPORTS: In gioco anche oggi lo split primaverile della League of Legends Pro League, il massimo campionato cinese. In serata si gioca ancora nella North American Academy, il campionato "giovanile" delle League Championship Series nordamericane.

🏓TABLE TENNIS: Anche oggi da mattina a notte tante partite di ping pong tra Liga Pro in Russia, Setka Cup maschile e femminile in Ucraina e anche le TTStar Series in Repubblica Ceca.

🚨2 FREE PICK: Oggi 1 sola giocata di Insider sul Basket in Taiwan (Taiwan Beer-Jeoutai) e anticipiamo 1 giocata di Calcio di domani con la nostra Redazione che ha puntato sul Campionato Riserve in Bielorussia (Torpedo Zhodino-Energetik BGU Minsk).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 512-408-10 +104.64 unità su 2042 investite (ROI +5.12%).

