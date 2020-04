Podcast Betitaliaweb Daily Show #222 (10/04/2020): Edicola (news sportive Coronavirus + Calciomercato), Calcio Bielorussia, Basket Taiwan, Hockey, Volley, Pallamano, Darts, eSports, Table Tennis + 7 FREE PICK

Venerdì che anticipa il fine settimana di Pasqua e non manca lo sport su cui puntare e 7 free pick studiate dalla nostra redazione tra Calcio (si gioca sempre in Bielorussia) e il Basket in Taiwan.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #222 (10/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse.

⚽️CALCIO: Inizia la 4° giornata di Visshaya Liga in Bielorussia (anticipo Neman Grodno-Belshina) e si gioca anche il campionato riserve. In programma anche le Amichevoli di calcio svedesi.

🏀BASKET: Ancora pallacanestro in Taiwan con 2 partite della seconda fase di SBL.

🏒HOCKEY: Si continua con lo short hockey in Russia con diverse partite di Liga Pro, e anche 2 sfide in Bielorussia con la Minsk Championship.

🏐PALLAVOLO: In Bielorussia si gioca anche la Vysshaya Liga di Volley.

🤾‍♂️PALLAMANO: In Bielorussia si gioca pure la National Championship Women di pallamano con Vitebsk-Berezina. Nel pomeriggio si dovrebbe giocare anche la Super Liga sia maschile che femminile di pallamano in Ucraina.

🎯FRECCETTE: Anche oggi, da mezzogiorno alle 16:30, tanti match della Icons of Darts, in totale 10 partite.

🎮ESPORTS: Continuano gli split primaverili della League of Legends Pro League, il massimo campionato cinese e della League Champions Korea. Oggi è Spring Split anche in Europa, grazie alle League Champions Series continentali. Infine la North American Academy, il torneo "giovanile" delle League Championship Series nordamericane: alle 22 del venerdì, Cloud9 Academy-Team SoloMid Academy, seconda semifinale. Chi vince, si gioca il titolo il prossimo 17 aprile!

🏓TABLE TENNIS: Non potevano poi mancare i soliti tornei, e la solita bordata di partite al via ogni 10 minuti da mattina a notte, col Table Tennis. Si giocano Liga Pro Russia, le TTStar Series in Repubblica Ceca e anche la Setka Cup in Ucraina sia maschile che femminile.

🚨2 FREE PICK: Prime 2 giocate di Calcio dallo studio di Dartagnan per il fine settimana di Visshaya Liga in Bielorussia (Neman Grodno-Belshina e Gorodeya-Dinamo Minsk) e 2 giocate anche dalla nostra Redazione, sempre sul Calcio con una Doppia (Landskrona-Eskilsminne + Slutsk Riserve-Vitebsk Riserve) e una singola (Torpedo Zhodino Riserve-Energetik BGU Minsk Riserve). Infine 3 consigli di Insider sul Basket in Taiwan (Yulon Luxgen Dinos-Bank of Taiwan, Jeoutai-Pauian).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 513-408-10 +106.34 unità su 2044 investite (ROI +5.20%).

