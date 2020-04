Podcast Betitaliaweb Daily Show #224 (12/04/2020): Edicola Calciomercato, Calcio (Bielorussia, Nicaragua, Tagikistan, Burundi, Taiwan), Basket, Hockey, Baseball, eSports, Table Tennis + 6 FREE PICK di Pasqua

Anche a Pasqua non vi lasciamo soli. Puntata speciale del nostro Podcast dove facciamo il punto della situazione sugli eventi sportivi di questa domenica, vediamo i risultati di ieri, e vi segnaliamo 6 Free Pick tra Calcio e Basket.

Betitaliaweb daily show - Puntata #224 (12/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse.

⚽️CALCIO: Continua la 4° giornata di Visshaya Liga in Bielorussia (in campo anche il campionato Riserve bielorusso) e la 2° giornata in Tagikistan. In Burundi si gioca la Coupe du President. Inizia anche il campionato di Premier League in Taiwan. Infine nella notte si chiude la 16° giornata di Primera Liga di Clausura in Nicaragua (anticipata da 2 sfide del campionato giovanile di Under 20).

🏀BASKET: Ancora pallacanestro in Taiwan con 2 partite della seconda fase di SBL.

🎮ESPORTS: Si giocano gli Split Primaverili di League Of Legends in Cina, Corea, Europa e Nord America. Questo weekend "in campo virtuale" anche la Bundesliga di calcio (si gioca a FIFA)

⚾️BASEBALL: In Taiwan inizia anche il campionato di CPBL.

🏒HOCKEY: In Russia continua la Liga Pro di short hockey.

🏓TABLE TENNIS: Immancabile la Liga Pro in Russia ma si gioca anche in Ucraina con la Setka Cup e con anche la Win Cup.

🚨6 FREE PICK: 2 giocate di Calcio dalla nostra Redazione (doppia in Tagikistan e una singola in Bielorussia) e lo studio di Dartagnan con altre 3 giocate sulla Visshaya Liga (Smolevichi-Soligorsk, FC Minsk-BATE e Slavia Mozyr-Rukh Brest). Infine 1 giocata di Insider sul Basket in Taiwan (Bank of Taiwan-Jeoutai).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 518-412-11 +105.29 unità su 2059 investite (ROI +5.11%).

