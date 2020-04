Podcast Betitaliaweb Daily Show #225 (13/04/2020): Coronavirus news sportive, Calcio (Bielorussia, Amichevoli), Tennis, Hockey, Freccette, eSports, Table Tennis + 3 FREE PICK

Lunedì di Pasquetta con davvero poco sport su cui puntare, ma anche oggi la nostra redazione ha studiato 3 Free Pick per voi, dopo la domenica di Pasqua in profitto (4-2). Ci concentriamo sul posticipo di Calcio in Bielorussia e sul Table Tennis.

Betitaliaweb daily show - Puntata #225 (13/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19.

⚽️CALCIO: Posticipo della 4° giornata di Visshaya Liga in Bielorussia e diverse Amichevoli di squadre svedesi.

🎾TENNIS: Ritorna in campo anche il tennis, con una serie di incontri tra giocatori bielorussi. Dal primo pomeriggio a tarda sera, almeno una partita ogni ora.

🏒HOCKEY: Anche oggi short hockey con la Liga Pro Russia e con la Minsk Championship in Bielorussia.

🎮ESPORTS: Proseguono i vari tornei di primavera di League of Legends, tra cui la Lol Pro League, massimo campionato cinese ma si gioca anche in terra europea.

🎯FRECCETTE: Icons of Darts 2020 Live League, torneo che prevede match tra giocatori collegati dalle proprie abitazioni, dalla tarda mattinata giocatori del calibro di Paul Nicholson, Mark Webster, David Evans e Wessel Nijman si sfideranno sino a metà pomeriggio, in un ricco programma di gare.

🏓TABLE TENNIS: Anche oggi si giocano miriadi di sfide tra Liga Pro Russia, Setka Cup Ucraina, Win Cup femminile e tornano anche le TTStars Series in Repubblica Ceca.

🚨3 FREE PICK: 2 giocate di Calcio sulla stessa partita in Bielorussia: Slavia Mozyr-Rukh Brest, una dallo studio di Dartagnan sul risultato finale, e un consiglio sui calci d'angolo dalla Redazione che ha studiato approfonditamente anche 1 sfida di Table Tennis del pomeriggio in Setka Cup (Vadym Reva-Viktor Syvych).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 522-414-11 +107.59 unità su 2067 investite (ROI +5.20%)

