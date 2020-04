Guida alle Scommesse Sport USA #1: i ruoli e le statistiche più importanti per puntare su NBA, MLB, NFL, NHL e College NCAA

Prima pillola didattica di una serie che il nostro Guru e la redazione di BetItaliaWeb hanno deciso di fare in questo periodo di quarantena, e con gli sport americani tutti sospesi. Cerchiamo di migliorare le nostre strategie con alcuni consigli.

Con tutti gli Sport USA fermi, ne approfittiamo per parlare un pò di didattica sui pronostici sport americani. Seguici anche anche al canale Telegram gratuito: IL PRESIDENTE SPORT USA, ma anche sul nostro podcast SPORT USA NEWS & TIPS su YOUTUBE.

Le statistiche più importanti per le scommesse su ogni Sport Americano

Gli Sport Americani sono molto diversi tra loro, e per ogni campionato è bene tenere a mente queste diversità, dando maggior importanza a certi ruoli o ad alcune statistiche, piuttosto che ad altre. In questo video il nostro Guru ci da i suoi consigli su Basket NBA, Baseball Americano MLB, Football Americano NFL, Hockey NHL, College Basket e College Football. Quali sono i ruoli più importanti e le statistiche che fanno la differenza per le scommesse su questi sport?

⛹‍♂️NCAAB

📌Statistiche % al tiro

📌Rivalità storiche

📌Fattore campo

🏉NCAAF

📌Rivalità storiche

📌Fattore campo e Motivazioni

📌Statistiche 3 down e rushing yards

🏈NFL

📌Ruolo Principale: Quarterback

📌Fattore campo e motivazionale (Division)

📌Infortuni

🏀NBA

📌Infortuni e Lineup

📌Statistiche ATS e O/U

📌Trend 1° tempo

📌Prestazioni Giocatori

🏒NHL

📌Ruolo principale: Portiere

📌Statistiche: 3 partite in 4 notti e 4 partite in 6 notti

📌Statistiche Power play

⚾️MLB

📌Ruolo principale: Pitcher

📌Statistiche Pitcher (ERA, WHIP)

📌Statistiche Primi 5 Inning (F5)