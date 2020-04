Podcast Betitaliaweb Daily Show #226 (14/04/2020): Edicola Calciomercato, Coronavirus news sportive, Calcio, Basket, Tennis, Hockey, Darts, eSports, Table Tennis + 5 FREE PICK

Superate Pasqua e Pasquetta, ci attende un martedì con davvero pochi spunti per le scommesse sportive, anche se abbiamo comunque selezionato 5 consigli tra Basket in Taiwan e Ping Pong per voi.

Betitaliaweb daily show - Puntata #226 (14/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Caos tra chi vuole riprendere il campionato di Serie A e chi si oppone.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Anche oggi si parla dell'affare Inter-Barcellona per Lautaro Martinez.

⚽️CALCIO: Oggi quasi niente Calcio se si esclude un amichevole svedese nel femminile.

🏀BASKET: Gara 1 della semifinale dei playoffs SBL in Taiwan con Yulon-Pauian.

🏒HOCKEY: In Russia continua la Liga Pro di short hockey.

🎾TENNIS: Si giocano partite d'esibizione anche nel Tennis con la Liga Pro Russia.

🎯FRECCETTE: Continua la Icon of Darts Live League 2020.

🎮ESPORTS: Si gioca lo split primaverile del campionato di League of Legends in Cina, ma si gioca anche in Turchia, l'ultima settimana prima dei playoffs.

🏓TABLE TENNIS: Continuano la Liga Pro Russia e la Setka Cup in Ucraina dove si gioca anche la Win Cup (Maschile e Femminile). In gioco anche le TTStar Series in Repubblica Ceca.

🚨5 FREE PICK: 2 giocate di Insider di Basket in Taiwan (entrambe su Yulon-Pauian) e 3 consigli dalla nostra Redazione sul Table Tennis.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 523-416-11 +106.01 unità su 2070.5 investite (ROI +5.12%).

