Podcast Betitaliaweb Daily Show #227 (15/04/2020): Edicola Calciomercato, Coronavirus news sportive, Calcio (Bielorussia, Nicaragua), Tennis, Hockey, Golf, Darts, eSports, Table Tennis + 6 FREE PICK

Mercoledì si torna a lavorare sulle scommesse sul calcio visto che si gioca il campionato riserve in Bielorussia e la Primera Liga in Nicaragua (anticipata dal campionato Under 20). Per oggi abbiamo selezionato 6 free pick, tutte sul calcio.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #227 (15/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Facciamo il punto sui maggiori campionati europei. Quando potrebbero riprendere i campionati e come?

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. I desideri di mercato di Inter, Milan e Juventus.

⚽️CALCIO: Si gioca la 5° giornata del campionato riserve di Vysshaya Liga in Bielorussia. In serata in campo anche in Nicaragua con la 17° giornata di Clausura di Primera Liga, come sempre anticipata dal campionato giovanile di Under 20.

🎾TENNIS: Russia Liga Pro, continuano la serie di match tra tennisti d'area slava, per la maggior parte bielorussi.

🏒HOCKEY: Anche oggi non mancano le sfide di short hockey di Liga Pro Russia e ci sono anche 4 sfide per la Minsk Championship in Bielorussia.

⛳️GOLF: Prosegue l'Outlaw Tour 2020, ora approdato all'Arrowhead Club di Glendale, Arizona. Due favoriti su tutti: Nick Mason @2.35 e Kyle Slattery @2.75 ma occhio ad Alex Cejka @7.

🎯FRECCETTE: Anche oggi dal mezzogiorno fino a sera si giocano i match delle Icons of Darts Live League con i protagonisti delle freccette che si sfidano ognuno da casa sua.

🎮ESPORTS: Continuano anche oggi la Pro League cinese di League of Legends e il massimo campionato sudcoreano.

🏓TABLE TENNIS: Anche oggi Liga Pro Russia e Setka Cup in Ucraina, sia femminile che maschile ci tengono compagnia da mattina a notte.

🚨6 FREE PICK: Oggi tutto Calcio, e apriamo con 1 Doppia di Darius (Bielorussia Riserve). La Redazione si concentra su Energetik BGU 2 - Gorodeja 2 sempre per la Vysshaya Liga Riserve e poi ci da anche 2 Doppie sul Nicaragua (campionato Under 20 e Liga Primera). Infine 2 consigli di Striker, sempre sul campionato di calcio in Nicaragua (Juventus Managua-Ocotal ed Esteli-Diriangen).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 525-419-11 +104.26 unità su 2074 investite (ROI +5.02%).

