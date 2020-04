Podcast Betitaliaweb Daily Show #228 (16/04/2020): Edicola Calciomercato, Calcio (Vysshaya Liga e Campionato Riserve in Bielorussia), Basket, Baseball, Tennis, Volley, Hockey, Darts, Poker Online, Table Tennis + 7 FREE PICK

Questo giovedì inizia la 5° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia, al momento il campionato di calcio più importante del mondo, anche perché è uno dei pochi che continua ad andare normalmente in campo. Ci sono tanti altri sport su cui discutere e la nostra redazione ha selezionato 7 Free Pick per voi.

Betitaliaweb daily show - Puntata #228 (15/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Si pensa alla ripartenza del Calcio italiano in più fasi. Si riparte con la Coppa Italia il 27 maggio?

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. In un mese dimezzata la quota di Tonali alla Juventus.

⚽️CALCIO: Inizia la 5° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia con le prime 2 partite. Si giocano anche 2 sfide del Campionato Riserve in Bielorussia.

🏀BASKET: Gara 2 della semifinale di SBL in Taiwan tra Pauian-Yulon.

⚾️BASEBALL: In Taiwan è iniziato anche il campionato CPBL di Baseball e oggi si tornano a sfidare Rakuten Monkeys-Uni President Lions dopo lo scontro di ieri.

🎾TENNIS: Anche oggi ci sono i match di esibizione tra tennisti bielorussi sia maschile che femminile da mattina fino a mezzanotte.

🏐VOLLEY: Oggi si gioca anche il campionato regionale di pallavolo russa, l'Ural Championship con 2 partite alle 13 e alle 15 dopo quelle della mattina.

🏒HOCKEY: Sempre sul ghiaccio la Liga Pro Russia di short hockey con 5 partite dal primo pomeriggio a sera, dopo le sfide del mattino. Alle 21:15 si giocano 2 match anche in Bielorussia con la Minsk Championship.

🎯FRECCETTE: Continuano le Icons of Darts Live League con diverse sfide da mezzogiorno alle 15:45 con i giocatori che si sfidano ognuno da casa propria. In serata si gioca anche il Night at the Darts con 10 partite dalle 19 alle 22:45 e c'è pure la prima fase della Premier League in Repubblica Ceca.

🏓TABLE TENNIS: Anche oggi pioggia di partite dall'alba a notte, al via ogni 5 minuti tra Liga Pro Russia, Setka Cup Ucraina Win Cup sempre in Ucraina e pure le TTStar Series in Repubblica Ceca.

💵POKER ONLINE: Questa sera si replica, va in scena il 3° freeroll Pokeritaliaweb su Sisal. Cosè un freeroll, è un torneo gratuito a cui si accede senza spendere nulla, tramite una password che potete richiederci via mail a info@pokeritaliaweb.org, e che mette in palio Bonus Poker. Oggi altri 500 euro in palio e, come la scorsa settimana, i primi 25 classificati avranno in omaggio anche un token, ovvero un pass del valore di 5 euro che vi permetterà di giocare gratuitamente la finale del 23 aprile con altri 1000€ bonus poker in palio.

🚨7 FREE PICK: 2 giocate mattutine di Insider sul Basket in Taiwan. 2 giocate anche di Dartagnan con lo studio sul Calcio in Bielorussia (Energetik BGU-Gorodeja e Dinamo Minsk-Neman Grodno). Anche la nostra redazione ci da 2 giocate di Calcio, una sulla Vysshaya Liga (Dinamo Minsk-Neman Grodno) e una sul campionato Riserve sempre in Bielorussia (Belshina 2-Smolevichi 2). Infine 1 primo consiglio anche sul Table Tennis di questo pomeriggio in Liga Pro Russia (Artem Arutiunyan-Viktor Ivanov).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 531-420-11 +107.62 unità su 2082 investite (ROI +5.16%).

