Podcast Betitaliaweb Daily Show #229 (17/04/2020): Edicola (Calciomercato, Covid-19 news), Calcio (Vysshaya Liga, Campionato Riserve e Pershaya Liga in Bielorussia), Baseball, Darts, eSports, Table Tennis + 6 FREE PICK

Venerdì ricco di calcio in Bielorussia visto che continua la 5° giornata del campionato principale, la Vysshaya Liga, ma continua anche il Campionato Riserve. Lokomotiv Gomel-Chimik Svetlogorsk sarà invece la partita inaugurale di Pershaya Liga, il campionato cadetto che prende il via oggi in Bielorussia. Abbiamo selezionato 6 free pick, tutte sul calcio.

Betitaliaweb daily show - Puntata #229 (17/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. In Spagna scontro tra la Liga e la federazione per l'annullamento del campionato con classifiche congelate.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. L'Inter sogna Timo Werner in caso di partenza di Lautaro verso Barcellona.

⚽️CALCIO: Altre 2 partite in programma per la 5° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia e 5 sfide del Campionato Riserve. Sempre in Bielorussia inizia anche la Pershaya Liga, ovvero la cadetteria del calcio professionistico bielorusso con Lokomotiv Gomel-Chimik Svetlogorsk come partita inaugurale.

🎾TENNIS: Exhibition games tra giocatori russi e bielorussi con tante sfide in programma da mattina a sera.

🏒HOCKEY: Anche oggi short hockey con la Liga Pro Russia e 5 partite dalle 13.20 alle 21.10. Sul ghiaccio in Bielorussia anche 4 partite della Minsk Championship dalle ore 18.10.

⚾️BASEBALL: Continua il campionato in Taiwan con 2 partite in programma (Rakuten Monkeys-Fubon Guardians e Chinatrust Brothers-Uni Lions). Questa sera inizia anche la seconda fase della CNBS di Baseball in Nicaragua.

🎮ESPORTS: Torniamo a parlare dello split primaverile del massimo campionato cinese di League of Legends, la Pro League. Alle 12 si gioca JD-Dominus, alle 14 tocca a EDward-Invictus. Questa sera ha inizio pure la 3/a giornata della eLiga MX 2020, il campionato di FIFA messicano. Tra sera e notte si gioca FC Juarez-Morelia (ore 21.00), Necaxa-CA San Luis (22.00) e Club Tijuana-C.America (2.00).

🎯FRECCETTE: In gioco anche oggi le Icon of Darts che vedono i giocatori sfidarsi ognuno da casa propria. Una sfida dietro l'altra, dalle 12 alle 16. E per gli appassionati delle Freccette arriva anche il torneo ufficiale della Professional Darts Corporation versione Home: dalle 20.30 alle 23, le 6 entusiasmanti partite del Gruppo 1, con Peter Wright, Niels Zonneveld, Peter Jacques e Jamie Lewis.

🏓TABLE TENNIS: Non manca mai l'azione col ping pong. Anche oggi Liga Pro Russia dall'alba alla notte, ma si sfidano anche per la Setka Cup e per la Win Cup in Ucraina oltre alle TTStar Series in Repubblica Ceca.

🚨6 FREE PICK: Oggi andiamo a tutto Calcio in Bielorussia. Darius ci regala una Tripla in Free Pick tra Campionato Riserve e Pershaya Liga. Dartagnan ci da altre 2 giocate in singola per il suo studio sulla Vysshaya Liga (Belshina-Smolevichi e Soligorsk-FC Slutsk). Infine ci sono anche 3 giocate studiate dalla nostra Redazione: 1 doppia @3 di quota sul Campionato Riserve, un consiglio su Belshina-Smolevichi e anche una giocata speciale sui Corner in Soligorsk-FC Slutsk.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 534-424-11 +105.77 unità su 2089.5 investite (ROI +5.06%).

