Podcast Betitaliaweb Daily Show #230 (18/04/2020): Calcio (Bielorussia, Tagikistan, Nicaragua), Basket, Baseball, Hockey, Tennis, eSports, Darts, Table Tennis+9 FREE PICK

Ricco sabato di calcio, se così vogliamo dire, visto che in Bielorussia sono in campo 3 categorie, ma si gioca anche in Tagikistan e in serata si completa pure la stagione regolare di Primera Liga in Nicaragua. Per oggi abbiamo selezionato 9 free pick dopo il quasi perfetto 5-0-1 di venerdì 17!

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #230 (18/04/2020)

⚽️CALCIO: Tanto calcio in Bielorussia con 5 partite che concludono la 5° giornata di Vysshaya Liga. Sono iniziati anche il campionato cadetto di Pershaya Liga e pure la Division 2, sempre in Bielorussia. Si gioca anche la 3° giornata del campionato in Tagikistan e in serata Campionato Under 20 in Nicaragua, e a seguire l'ultima giornata di Primera Liga Clausura con 5 partite in contemporanea alle ore 23:00 italiane.

🏀BASKET: Gara 3 tra Yulon e Pauian per la semifinale di pallacanestro in Taiwan.

⚾️BASEBALL: Doppio appuntamento, sempre in Taiwan, anche col il campionato di Baseball e 2 partite in programma.

🎾TENNIS: Tante sfide exibithion game fino a tarda sera tra giocatori russi e bielorussi.

🏒HOCKEY: Tanto short hockey in Russia con la Liga Pro e anche la Comet Division.

🎯FRECCETTE: Sfide di esibizioni, A Night at the Darts, Icons of Darts Live League e anche la PDC Home Tour. Da mezzogiorno a sera tantissimi match per gli amanti delle fremette.

🎮ESPORTS: Continuano i tornei primaverili di League of Legends in giro per il mondo. Da non perdere anche la FIFA Bundesliga Home Challenge 2020. 8 partite, una ogni 50', a partire dalle 15.30 sino alle 21.20.

🏓TABLE TENNIS: Anche oggi tanto ping pong. I tornei sono i soliti, Liga Pro Russia, Setka Cup e Win Cup in Ucraina, dall'alba a notte fonda, match a ciclo continuo.

🚨9 FREE PICK: Anche oggi ci concentriamo sul Calcio se escludiamo i 2 consigli di Insider sul Basket in Taiwan. La Redazione ci propone 1 Doppia sul Calcio (Pershaya Liga), così come Darius (FK Gomel-Naftan + Managua-Ferretti). Non manca anche lo studio di Dartagnan con 2 scommesse sulla Vysshaya Liga Bielorussia (Isloch-Slavia Mozyr e BATE-Zhodino). Infine Striker151 ci da 3 giocate di Calcio in Nicaragua (Primera Liga Clausura).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 539-424-12 +110.70 unità su 2095 investite (ROI +5.28%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su SPREAKER e gli approfondimenti con le video-rubriche su YOUTUBE.