Podcast Betitaliaweb Daily Show #231 (19/04/2020): Calcio (Tagikistan, Turkmenistan), Baseball, Volley, Hockey, Darts, eSports, Table Tennis+6 FREE PICK

Domenica con poco calcio se si esclude qualche Amichevole e i campionati in Tagikistan e Turkmenistan. Nonostante questo vi diamo 6 free pick, inserendo anche Volley e Table Tennis, ma anche qualche consiglio sul Baseball in Taiwan e con l'immancabile Table Tennis.

Betitaliaweb daily show - Puntata #231 (19/04/2020)

⚽️CALCIO: In campo 2 partite della 3° giornata di Vysshaya Liga in Tagikistan e si gioca anche la 4° giornata di Yokary Liga in Turkmenistan oltre all'amichevole svedese K Olympic-IFK Malmö.

🎾TENNIS: Soliti exhibition game tra giocatori russi e bielorussi, da mattina a sera.

🏐VOLLEY: Si gioca in Taiwan, la nuova frontiera dello sport, ma anche le leghe regionali in Russia, come l'Ural Championship, maschile e femminile.

⚾️BASEBALL: In Taiwan è iniziato anche il campionato CPBL di Baseball. In serata continua anche la CNBS in Nicaragua.

🏒HOCKEY: Diverse sfide di short hockey in Russia con Liga Pro e Comet Division.

🎮ESPORTS: Tanta attenzione sui tornei primaverili di League of Legends in giro per il mondo, dal Brasile al Nord America, passando per l'Europa e l'immancabile Pro League cinese. Continua anche il FIFA Bundesliga Home Challenge 2020. Questa sera si corre anche il 3° GP virtuale di Formula 1 in Cina, diciamo. Leclerc cerca il bis. Ci sono anche Lando Norris e Carlos Sainz per la McLaren, George Russell e Nicholas Latifi per la Williams, oltre a quella di Alexander Albon per la Red Bull e del nostro Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Ci sono pure calciatori che si cimentano come Courtois e il nostro Ciro Immobile con AlphaTauri.

🎯FRECCETTE: Ancora Darts con il torneo ufficiale della Professional Darts Corporation versione Home: dalle 20.30 alle 23, le 6 entusiasmanti partite del Gruppo 3. Occhio a Dekker-Worsley alle ore 20:55 (consigliamo Dekker @1.65).

🏓TABLE TENNIS: Poteva mai mancare il ping pong? Certo che no. Da mattina a notte, sfide a ciclo continuo con Liga Pro Russia, Setka Cup e Win Cup in Ucraina.

🚨6 FREE PICK: Oggi vi diamo 1 consiglio sulla Pallavolo in Russia (Energy-Ural Stars) e 2 giocate sul Calcio, una singola sull'amichevole BK Olympic-IFK Malmö e una Doppia (Altyn Asyr-Kopetdag Asgabat + Istiqlol Dushanbe-Khatlon). Infine 3 consigli anche sul Table Tennis.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 541-431-12 +104.80 unità su 2105 investite (ROI +4.97%).

