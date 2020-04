Podcast Betitaliaweb Daily Show #232 (20/04/2020): Edicola (Calciomercato, Covid-19 news), Calcio, Volley, Hockey, Darts, eSports, ShareTV, Table Tennis + 5 FREE PICK

La settimana inzia con davvero poco Calcio e sport in generale, ma anche oggi vi proponiamo 5 free pick studiate dalla nostra redazione sul campionato di Calcio in Turkmenistan, sul Volley in Russia e sull'immancabile Ping Pong.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #232 (30/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Il ministro della salute Speranza raffredda gli animi sulla ripartenza della Serie A.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Novità per la Juventus in attacco, si pensa a Icardi e Milik.

⚽️CALCIO: In Turkmenistan si completa la 4° giornata di Yokary Liga con 3 partite in programma.

🎾TENNIS: Il programma tennistico di giornata prevede una serie di incontri exibithion games a cadenza oraria, dalle 15 a tarda notte.

🏐VOLLEY: Oggi si gioca in Russia con le leghe regionali, e in Tagikistan con la Champions Cup di pallavolo.

🏒HOCKEY: Anche oggi è short hockey con Comet Division e Liga Pro in Russia ma si gioca anche in Bielorussia con la Minsk Championship.

🎮ESPORTS: Ultimi match per la Pro League il massimo campionato cinese di League of Legends.

📺MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO: Tra le scommesse dedicate al grande mondo della TV, ci sono quelle sullo share della televisione italiana. Occhio a Darius, il nostro storico tipster, che sta andando come un treno nel suo canale VIP su Telegram su questo tipo di giocate.

🎯FRECCETTE: Anche oggi si gioca il torneo ufficiale della Professional Darts Corporation versione Home. Dalle 20.30 alle 23, le 6 partite del Gruppo 4 l'ultimo della prima fase, con Ross Smith, Lisa Ashton, Mickey Mansell e Geert Nentjes.

🏓TABLE TENNIS: Anche oggi tanto ping pong con Liga Pro Russia, Setka Cup e Win Cup in Ucraina, e TTStar Series in Repubblica Ceca.

🚨5 FREE PICK: Oggi poco Calcio ma la nostra Redazione ha studiato 1 Doppia sul Turkmenistan (Nebitchi-Energetik + Ahal FC-Sagadam). 1 giocata anche di Pallavolo Femminile in Russia (Panthers-Foxes) e 3 consigli sul Table Tennis.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 543-434-12 +103.04 unità su 2109.5 investite (ROI +4.88%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su SPREAKER e gli approfondimenti con le video-rubriche su YOUTUBE.