Podcast Betitaliaweb Daily Show #233 (21/04/2020): Edicola (Calciomercato, Coronavirus news), Basket+Baseball Taiwan, Tennis, Volley, Hockey, Darts, Share TV, Table Tennis + 5 FREE PICK

Per la prima volta da quando seguiamo le scommesse sportive, e per la prima volta anche in questo periodo di emergenza Covid-19, non c'è nemmeno UNA singola partita di calcio in programma oggi. Ma si continua col Basket e col Baseball in Taiwan, e non manca mai il Table Tennis. La nostra redazione ha studiato 5 free pick per voi anche oggi.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show.

Betitaliaweb daily show - Puntata #233 (21/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. La Lega si Serie A all'unanimità per completare il campionato ma 7 club non sono d'accordo.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Anche oggi si parla di Inter e Juve. I bianconeri pensano a Milik e la quota dell'attaccante polacco lontano da Napoli scende.

⚽️CALCIO: Oggi, per la prima volta, NO Calcio. Lavagna completamente vuota!

🏀BASKET: Inizia la finalissima di pallacanestro SBL in Taiwan con gara 1 tra Taiwan Beer-Yulon Dinos.

⚾️BASEBALL: Torna in campo anche la CPBL in Taiwan con l'inizio della serie tra Fubon Guardians-Uni Lions.

🎾TENNIS: Anche oggi ci sono i match di esibizione tra giocatori russi e bielorussi, dalle ore 15 a tarda notte.

🏐VOLLEY: Anche oggi si giocano le leghe regionali di pallavolo in Russia, in particolare la Liberty League Women.

🏒HOCKEY: Short Hockey russo con tante partite da mattina a sera in Liga Pro e Comet Division.

🎯FRECCETTE: Anche oggi si gioca il torneo ufficiale della Professional Darts Corporation versione Home. Dalle 20.30 alle 23, le 6 entusiasmanti partite del Gruppo 5, il primo della seconda fase, formato da Luke Humphries, Nick Kenny, Devon Petersen e Joe Murnan. Alle 22:30 occhio a Petersen che consigliamo vincente @1.62 contro Kenny.

📺SHARE TV: Ieri vi avevo consigliato il canale Telegram VIP del nostro Darius che sta spaccando con queste giocate, e anche ieri sera ha battuto cassa con l'Over 21.11% del Commissario Montalbano in quota @2.10. Oggi a chi toccherà?

🏓TABLE TENNIS: Come al solito chiudiamo col ping pong che ci da sempre molta azione dall'alba alla notte con Liga Pro Russia, Setka Cup Ucraina e TTStar Series in Repubblica Ceca.

🚨5 FREE PICK: 1 consiglio sul Basket e 1 sul Baseball per la mattina di sport in Taiwan. Ci sono anche 3 consigli della nostra redazione sul Table Tennis.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 546-436-12 +103.09 unità su 2113 investite (ROI +4.78%).

