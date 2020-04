Podcast Betitaliaweb Daily Show #234 (22/04/2020): Edicola (Calciomercato + Covid-19 news), Calcio Tagikistan, Golf, Baseball, Pallamano, Darts, Hockey, Volley, Tennis, eSports, Table Tennis+6 FREE PICK (22/04/2020)

Oggi c'è una sola partita di calcio in Tagikistan, ma abbiamo comunque tante cose di cui parlare, tanti consigli per le scommesse (riproviamo una quotona nel Golf) e 6 free pick ufficiali selezionate dalla redazione tra Calcio, Darts, Table Tennis e Pallamano.

Betitaliaweb daily show - Puntata #234 (22/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. La UEFA chiede a governi e federazioni di finire campionati e coppe nazionali. L'Olanda ferma completamente lo sport per 4 mesi.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. Inter e Tottenham su Arthur. Roma-Dzeko aria di crisi?

⚽️CALCIO: Torna il calcio, anche se con una sola partita, il recupero della 3a giornata di Vysshaya Liga in Tagikistan.

⛳️GOLF: Usa Outlaw Tour, seconda giornata del Legacy Shootout.

⚾️BASEBALL: Oggi altre due partite per la CPBL in Taiwan: Chinatrust Brothers-Rakuten Monkeys e Fubon Guardians - Uni Lions.

🏒HOCKEY: Anche oggi è short hockey in Russia con Liga Pro e Comet Division, e anche in Bielorussia con la Minsk Championship.

🎾TENNIS: Exibithion game di tennis in giro per il mondo, con in campo anche Lorenzi che sta facendo bene all'International Tennis Series che si gioca sul cemento della Florida, ovviamente a porte chiuse. Si tratta di un mini-torneo di 6 giocatori che si affrontano con le regole della Next Gen Series.

🏐VOLLEY: Continuano le leghe regionali di pallavolo in Russia con Ural Championship e la Liberty League Women.

🤾‍♂️PALLAMANO: In Bielorussia alle 15 e alle 16 si giocano anche 2 sfide della Division 1 di Handball.

🎯FRECCETTE: Prosegue il torneo ufficiale della Professional Darts Corporation versione Home con in campo il Gruppo 6 per la seconda fase del torneo in serata. Si giocano anche le Icons Of Darts League con partite in programma da mezzogiorno sino a metà pomeriggio.

🎮ESPORTS: Round 1 della Pro League cinese di League of Legends (Estar - Team We). Si gioca anche la fase finale del European Master. La prima giornata prevede 6 sfide dalle 18 alle 23. Infine la Fifa Epremier League Invitation per il calcio esports arrivata al tabellone a eliminazione diretta. Dalle 13 alle 16, 4 ottavi di finale (uno all'inizio di ogni ora). Domani si continua con la parte bassa del tabellone.

🏓TABLE TENNIS: Liga Pro Russia, Setka Cup e Win Cup in Ucraina ma oggi abbiamo delle novità sulla lavagna del ping pong visto che si giocano anche l'Autumn League in Brasile e la ITT Cup in Armenia.

🚨6 FREE PICK: 1 consiglio sul Calcio in Tagikistan (Kuktosh-Khujand), 1 giocata sulle Freccette e 2 Tips anche sul Table Tennis dalla nostra Redazione a cui Insider aggiunge 2 free pick sulla Pallamano.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 550-436-12 +105.09 unità su 2115.5 investite (ROI +4.96%).

