Podcast Betitaliaweb Daily Show #235 (23/04/2020): Edicola (Calciomercato + Coronavirus news), Calcio Bielorussia, Tennis, Basket, Baseball, Share TV, Volley, Hockey, Darts, eSports, Poker Online, Table Tennis+6 FREE PICK

Questo giovedì il Calcio è monopolizzato da un paio di partite del campionato riserve in Bielorussia. Continuano le leghe di Basket e Baseball in Taiwan, e Darius continua a fare casse con le scommesse sullo Share TV. Per oggi abbiamo selezionato 6 free pick per voi, tra cui 2 di Table Tennis su cui negli ultimi due giorni siamo stati perfetti nel podcast (5-0).

Betitaliaweb daily show - Puntata #235 (23/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Slitta al 18 maggio la fase 2 del Calcio di Serie A in Italia?

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. L'Inter pensa a Pogba, la Lazio a Gotze.

⚽️CALCIO: 2 partite della 6a giornata del campionato Riserve di Vysshaya Liga in Bielorussia.

🏀BASKET: Gara 2 della finale della Pallacanestro SBL in Taiwan (Yukon-Taiwan Beer) e 2 partite della Northern Cup in Tagikistan.

🎾TENNIS: Anche oggi si gioca l'International Tennis Series sul cemento della Florida dove il nostro Lorenzi sta facendo bene ma oggi non è in campo. Si giocano pure gli exibithion games sia maschili che femminili da giocatori russi e bielorussi.

📺SHARE TV: Ieri è entrato il consiglio di Darius, altra cassa nello share tv. Ci aveva dato Over 14.6% di Tu Si Que Vales che ha fatto il 17,6%. Anche oggi non perdere i suoi consigli sulle scommesse televisive.

🏐VOLLEY: Continuano le leghe regionali di Pallavolo in Russia.

🏒HOCKEY: E' sempre short hockey in Russia con Liga Pro e Comet Division e in serata alle 21:15 si gioca anche in Bielorussia la Minsk Championship.

🎯FRECCETTE: Icons Of Darts League dalle 12 sino a metà pomeriggio, In pedana: Paul Nicholson, Diogo Portela, Adam Huckvale, Andy Jenkins ed Arron Monk. In serata prosegue anche il torneo ufficiale della Professional Darts Corporation versione Home, dalle 20.30 alle 23, le 6 partite del Gruppo 7 formato da Gabriel Clemens, Ryan Meikle, Jelle Klaasen e Gavin Carlin.

🎮ESPORTS: Parte bassa del tabellone a eliminazione diretta per la Fifa Epremier League Invitation Parte. Dalle 13 alle 16 le rimanenti 4 sfide valide per gli ottavi di finale del calcio virtuale inglese.

💵POKER ONLINE: E' giovedì, ormai un appuntamento fisso in questo periodo di quarantena con i tornei speciali Pokeritaliaweb su Sisal. Questa sera con soli 5 euro di Buy in ci sono 1000 euro garantiti in palio. Si gioca alle ore 21. Stack iniziale: 2000 chips. Durata livelli: 7 minuti

🏓TABLE TENNIS: Chiaramente chiudiamo col ping pong, non solo Liga Pro (Russia), Setka Cup (Ucraina), Win Cup (Ucraina) e TT Star Series (Repubblica Ceca) ma anche Autumn League (Brasile) e ITT Cup (Armenia).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 553-439-12 +104.44 unità su 2119.5 investite (ROI +4.92%).

