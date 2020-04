Podcast Betitaliaweb Daily Show #236 (24/04/2020): Edicola (Calciomercato + Covid-19 news), Calcio (Visshaya Liga Bielorussia), Basket, Baseball, Hockey, Tennis, Share TV, Darts, eSports, Table Tennis+9 FREE PICK

Venerdì inizia la 6° giornata di Visshaya Liga in Bielorussia, il campionato di calcio più importante del momento in questo periodo di emergenza Coronavirus. Arriva lo studio di Dartagnan su tutte le partite che ci aspettano nel weekend con anche 4 consigli per le scommesse, a cui aggiungere le altre 5 free pick studiate dalla redazione sugli altri sport e campionati in gioco questo 24 aprile 2020.

Betitaliaweb daily show - Puntata #236 (24/04/2020)

🦠CORONAVIRUS: Ultime notizie dal mondo dello sport e dell'emergenza Covid-19. Tutti contro tutti sulla ripartenza della Serie A, col finale di stagione prorogato dalla FIGC fino al 2 agosto.

🗞EDICOLA: Le prime pagine dei quotidiani sportivi e le ultime news di calciomercato con quote e scommesse. 5 nomi per il mercato dell'Inter. Juve: Milik o Icardi? Milan, risalgono le quotazioni di Pioli per rimanere sulla panchina dei rossoneri.

⚽️CALCIO: Prime 2 partite che aprono la 6° giornata di Visshaya Liga in Bielorussia (Smolevichi-Dinamo Minsk, Neman-Energetik BGU) e si giocano anche 3 partite del campionato Riserve.

🏀BASKET: Gara 3 della serie finale di SBL, la pallacanestro in Taiwan con Taiwan Beer - Yulon Luxgen Dinos.

⚾️BASEBALL: Anche oggi alle 12.35 due partite di Baseball CPBL in Taiwan: Uni Lions-Rakuten Monkeys e Fubon Guardians-Chinatrust Brothers.

🏒HOCKEY: Non mancano le partite di Liga Pro e Comet Divisin, e alle 18 ci sono anche 2 partite di Minsk Championship in Bielorussia.

🎾TENNIS: Si giocano gli exibithion game tra giocatori russi e bielorussi, e l'International Tennis Series sul cemento della Florida.

📺SHARE TV: Ieri altre 3 casse su 3 di Darius nel canale VIP di Telegram (Soliti Ignoti Over 18,25%, Pirati dei Caraibi Under 11,75%, Vivi e lascia Vivere Over 22,99% Share @1.50). Anche oggi non perdete i suoi consigli sulla televisione italiana.

🎮ESPORTS: Quarti di finale per il torneo che vede coinvolti i giocatori della Premier League inglese: dalle 13 in poi, si affrontaranno Liverpool-Newcastle, Brighton-Burnley, Wolves-Sheffield Utd ed Everton-Man City.

🎯FRECCETTE: 4 tornei di Darts in gioco oggi. Il primo evento in programma dalle 12 alle 15:45 è quello delle Icons of Darts Live League. Dalle 19 fino alle 22.45 tocca al A Night at the Darts. Dalle 20.30 alle 23 ci sono invece le 6 sfide del PDC Home Tour, l'evento più importante dei 4, mentre sulla carta il torneo meno noto, e ultimo ad iniziare dalle ore 22:30 e fino a 00:30 è il Remote Darts League.

🏓TABLE TENNIS: Continuano i tornei di Ping Pong con Liga Pro Russia, Setka Cup Ucraina, Win Cup sempre Ucraina, TT Star Series (Repubblica Ceca) ed ITT Cup (Armenia).

🚨9 FREE PICK: Lo studio sul Calcio del weekend di Dartagnan con 4 scommesse sulla Visshaya Liga in Bielorussia. 2 consigli di Guru sul Baseball (Guardiane-Brothers in Taiwan e Giants-Dinos), 1 giocata di Insider sul Basket sempre in Taiwan (Taiwan Beer-Yulon) e infine i 2 consigli della Redazione sul Table Tennis.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 558-440-12 +107.99 unità su 2125.5 investite (ROI +5.08%).

