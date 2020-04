Podcast Betitaliaweb Daily Show #237 (25/04/2020): Puntata speciale del 25 aprile con 10 FREE PICK Calcio (Bielorussia, Nicaragua, Tagikistan, Turkmenistan) e Basket Taiwan

25 aprile, festa della liberazione, ma la nostra redazione ha studiato 10 free pick anche per questo sabato. A tutto Calcio con Bielorussia, Nicaragua, Tagikistan e Turkmenistan ma parliamo anche di Taiwan con 1 scommessa sul Basket e con un accenno pure al Baseball.

Betitaliaweb daily show - Puntata #237 (25/04/2020)

Puntata speciale del 25 aprile, ma anche questo sabato la nostra redazione è pronta per darvi le migliori 10 FREE PICK studiante per voi col Calcio in Bielorussia, Nicaragua, Tagikistan e Turkmenistan. Vi diamo anche 1 consiglio sul Basket in Taiwan con la finale di domenica mattina (gara 4 Yulon Dinos-Taiwan Beer). Buon 25 aprile scommettitori!

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 561-444-12 +107.79 unità su 2131.5 investite (ROI +5.05%)

