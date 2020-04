Podcast Betitaliaweb Daily Show #238 (26/04/2020): Calcio (Bielorussia, Nicaragua, Tagikistan, Turkmenistan), Baseball, Basket, Share TV, Darts, Table Tennis + 9 FREE PICK

Dopo lo straordinario 7-1 nei pronostici di ieri, 25 aprile (una festa della Liberazione che ci ha davvero sorriso) e dopo il 4-1 col Baseball in Nicaragua della notte, anche per questa domenica la nostra redazione è pronta per offrirvi le migliori 9 free pick di giornata.

Betitaliaweb daily show - Puntata #237 (26/04/2020)

⚽️CALCIO: In programma 3 partite della 6a giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia. Si giocano anche 3 partite in Tagikistan con la 4° giornata di campionato, e il 5° turno di Yokary Liga con 2 partite. Infine nella notte la seconda semifinale dei playoffs in Nicaragua (Walter Ferretti-Managua FC).

🏀BASKET: Gara 4 della finale di SBL in Taiwan (Taiwan Beer-Yulon Dinos) e in serata si giocano anche le partite del Torneo Carlos Ulloa di pallacanestro in Nicaragua.

⚾️BASEBALL: Grande notte con i pronostici di Baseball in Nicaragua (4-1) e questa serasi replica con 6 partite della seconda fase di CNBS. In mattinata si giocano anche le solite 2 partite in Taiwan con CPBL (uardiane-Brothers e Lions-Monkeys).

🎯FRECCETTE: Anche oggi dalle 20:30 alle 23 si giocano 6 sfide del PDC Home Tour. Si possono seguire i match che vedono impegnati Aspinall, Brown, Joyce e Stevenson anche su Dazn.

🏓TABLE TENNIS: Non mancano mai le tantissime partite di ping pong con ITT Cup (Armenia), Liga Pro (Russia), Setka Cup e Win Cup (Ucraina).

📺SHARE TV: Ancora in CA$$A nel Canale Tipster Darius Premium di Telegram con lo Share TV, questa volta grazie all'Under dell'Eredità che si ferma come immaginavamo a 19,46%. La linea era a 19.55%.

🚨9 FREE PICK: Altre 9 free pick per questa domenica. 1 giocata di Calcio in Bielorussia dallo studio di Dartagnan (Slutsk-Belshina) su cui ha lavorato anche la nostra Redazione (Torpedo Zhodino-Rukh Brest) che in tutto ci da 5 consigli per le scommesse sul Calcio in Bielorussia, Tagikistan e Turkmenistan. 1 giocata anche di Striker151 sui playoffs di Calcio in Nicaragua mentre Darius ci regala una tripla per un bel raddoppio tra Bielorussia e Nicaragua. Infine Insider ci da 1 giocata sul Basket in Taiwan.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 568-445-12 +112.56 unità su 2138.5 investite (ROI +5.26%)

