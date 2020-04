Podcast Betitaliaweb Daily Show #239 (27/04/2020): Ricco fine settimana da 13-3-1 con i nostri pronostici e 3 FREE PICK anche per oggi

Lunedì completamente senza Calcio (che torna mercoledì con la Coppa in Bielorussia e i playoffs in Nicaragua) e abbiamo avuto anche problemi tecnici nel caricare la puntata. Abbiamo ovviato con una veloce puntata Live in cui vediamo gli ottimi risultati del fine settimana con le nostre giocate, e abbiamo selezionato altre 3 Free Pick anche per questo lunedì, seppur povero di scommesse sportive.

Betitaliaweb daily show - Puntata #239 (27/04/2020)

Oggi puntata veloce in Live per problemi tecnici. Vediamo i risultati del weekend con i nostri pronostici dove abbiamo fatto una serie di ottime casse chiudendo con un 13-3-1. Vediamo velocemente anche gli eventi di questo lunedì privo di Calcio.

🚨3 FREE PICK: La nostra Redazione ha studiato 2 giocate sul Table Tennis per questo pomeriggio e Insider aggiunge 1 giocata di Basket anticipando la scommessa su gara 5 di SBL di martedì mattina in Taiwan (Taiwan Beer-Yulon Dinos).

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 574-447-13 +115.61 unità su 2147.5 investite (ROI +5.38%)

