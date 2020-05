Podcast Betitaliaweb Daily Show #242 (30/04/2020): Calcio (Bielorussia Riserve, recupero Turkmenistan e Playoffs Nicaragua), Baseball CPBL e Basket SBL Taiwan + 6 FREE PICK

Anche questo giovedì c'è un pò di Calcio su cui puntare con il campionato riserve in Bielorussia, gli spareggi salvezza in Nicaragua e un importante recupero in Turkmenistan, oltre al Baseball e al Basket in Taiwan. Per oggi abbiamo selezionato 6 free pick.

Betitaliaweb daily show - Puntata #242 (30/04/2020)

Parliamo di sport e scommesse con il programma del 30 aprile 2020. Oggi si apre la 7° giornata del campionato di Calcio Riserve in Bielorussia, ma si gioca anche un recupero di lusso in Turkmenistan e lo spareggio per la Liga Primera in Nicaragua. In Taiwan continuano i campionati di Baseball CPBL e la finale di Basket SBL tra Yulon Dinos-Taiwan Beer. Anche per oggi la nostra Redazione ha studiato le migliori 6 FREE PICK dopo l'ottimo 4-1 nelle giocate di ieri.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 580-448-13 +117.13 unità su 2159 investite (ROI +5.42%)

