Podcast Betitaliaweb Daily Show #243 (01/05/2020): Studio Calcio Bielorussia del Weekend+Baseball CPBL Taiwan e 6 FREE PICK 01/05/2020

Buon primo maggio lavoratori, ma la nostra redazione è al lavoro anche oggi per segnalarvi le migliori 6 free pick del giorno, con lo studio di Dartagnan per il Calcio del Weekend con analizzate tutte e 8 le partite del 7° turno di Vysshaya Liga in Bielorussia.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show. Da oggi la nostra rubrica del mezzogiorno è in LIVE per accorciare i tempi di ricezione delle free pick, ma anche per rendere le puntate più interattive visto che potrete seguirci in diretta e farci le vostre domande. Seguiteci su TELEGRAM per tutti gli aggiornamenti e gli orari quotidiani di quando siamo On Air.

Betitaliaweb daily show - Puntata #243 (01/05/2020)

Inizia il mese di maggio, buona festa dei lavoratori, ma anche oggi la nostra redazione è al lavoro per spulciare le migliori scommesse nel palinsesto sportivo sempre più povero, anche se oggi inizia la 7° giornata di Vysshaya Liga con l'anticipo Smolevichi-Energetik-BGU, un turno che si prolungherà per tutto il fine settimana, e come ogni venerdì arriva lo studio di Dartagnan con le analisi statistiche di tutte le sfide e i suoi 3 consigli per le scommesse a cui aggiungiamo anche 2 giocate sul Campionato Riserve, sempre in Bielorussia, e un consiglio anche sul Baseball CPBL in Taiwan nella sfida Uni Lions-Fubon Guardians.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 581-452-13 +114.03 unità su 2165 investite (ROI +5.26%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.