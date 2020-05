Podcast Betitaliaweb Daily Show #244 (02/05/2020): Calcio Bielorussia e Finali in Nicaragua + Baseball CPBL Taiwan e 9 FREE PICK 02/05/2020

Ricco sabato di Calcio in Bielorussia ma anche in Nicaragua nella notte, con le finali del campionato giovanile e di Primera Liga. Parliamo anche di Baseball CPBL in Taiwan e vi diamo ben 9 free pick, i nostri consigli per le scommesse, oggi tutti sul calcio.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show. Da oggi la nostra rubrica del mezzogiorno è in LIVE per accorciare i tempi di ricezione delle free pick, ma anche per rendere le puntate più interattive visto che potrete seguirci in diretta e farci le vostre domande.

Betitaliaweb daily show - Puntata #244 (02/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di sabato 2 maggio 2020. Oggi grande spazio al Calcio in Bielorussia tra tutte le categorie, dalla Vysshaya Liga al campionato riserve, passando per la Pershaya Liga e la Division 2. In serata si giocano anche le finali di calcio in Nicaragua con Esteli-Managua sia per quanto riguarda il campionato giovanile di Under 20 che per la Liga Primera. Parliamo anche di Baseball CPBL in Taiwan con 2 partite in programma anche questa mattina. Per questo sabato abbiamo selezionato la bellezza di 9 Free Pick, consigli per le scommesse di oggi, tutte sul calcio!

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-APRILE: 582-454-13 +112.63 unità su 2168 investite (ROI +5.19%).

