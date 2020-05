Podcast Betitaliaweb Daily Show #245 (03/05/2020): Calcio Bielorussia (Vysshaya Liga e Pershaya Liga), Spareggio Nicaragua Liga Primera, Baseball CPBL Taiwan + CNBS Nicaragua e 6 FREE PICK

Questa domenica si continua a giocare a Calcio in Bielorussia con diverse sfide tra Vysshaya Liga e Pershaya Liga. Nella notte spareggio Jalapa-Masaya per la Primera Liga in Nicaragua, stato in cui si continuano a giocare anche i tornei di Basket e la CNBS di Baseball. Per questa domenica la nostra redazione ha studiato 6 FREE PICK, tutte di calcio.

Betitaliaweb daily show - Puntata #245 (03/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di domenica 3 maggio 2020. Oggi si completa la 7° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia dove sono in campo anche le squadre del campionato cadetto di Pershaya Liga. In Turkmenistan solo campionato giovanile mentre nella notte in Nicaragua si gioca la spareggio per la Primera Liga col ritorno tra Jalapa-Masaya. Parliamo anche di Baseball CPBL in Taiwan e di CNBS in Nicaragua, mentre tra Florida, Russia e Germania continuano anche i tornei a porte chiuse di esibizione nel Tennis. Parlando di Basket in Nicaragua si giocano anche diverse sfide valide per il Torneo Carlos Ulloa.

Oggi parliamo anche della semifinale del torneo di League of Legends brasiliano (eSports), di ShareTV col nostro Darius che nel canale VIP di Telegram continua ad incassare, di Freccette con le sfide serali del Pdc Home Tour Darts e Infine di Table Tennis, immancabile con tantissimi match a ciclo continuo tra Autumn League (Brasile), ITT Cup (Armenia), Liga Pro (Russia), Setka Cup (Ucraina), TT Cup (Ucraina) e Win Cup (Ucraina). Per oggi abbiamo selezionato 6 FREE PICK, tutte sul Calcio in Bielorussia.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 586-459-13 +111.04 unità su 2177 investite (ROI +5.10%).

