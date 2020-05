Podcast Betitaliaweb Daily Show #246 (04/05/2020): Edicola Calciomercato, Calcio Yokary Liga Turkmenistan, Table Tennis + 6 FREE PICK

Lunedì con poco calcio se escludiamo le 3 sfide di Yokary Liga in Turkmenistan. Parliamo anche delle ultime notizie dal mondo dello sport con l'emergenza Coronavirus e di Table Tennis. Oggi la nostra redazione ha studiato 6 free pick tra calcio e ping pong.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show. Da oggi la nostra rubrica del mezzogiorno è in LIVE per accorciare i tempi di ricezione delle free pick, ma anche per rendere le puntate più interattive visto che potrete seguirci in diretta e farci le vostre domande. Seguiteci su TELEGRAM per tutti gli aggiornamenti e gli orari quotidiani di quando siamo On Air.

Betitaliaweb daily show - Puntata #246 (04/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di lunedì 4 maggio 2020. Si gioca solo in Turkmenistan per quanto riguarda il Calcio, con la 6a giornata di Yokary Liga. Parliamo anche delle ultime news dal mondo dello sport con l'emergenza Covid-19 e delle prime pagine dei quotidiani sportivi con le news più importanti sul Calciomercato. Infine anche questo lunedì torniamo ad occuparci di Table Tennis. La nostra Redazione ha studiato 6 FREE PICK per oggi, 3 di calcio e 3 di ping pong.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 586-459-13 +106.05 unità su 2185 investite (ROI +4.85%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.