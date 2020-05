Podcast Betitaliaweb Daily Show #247 (05/05/2020): Polemiche tra tipsters, Calcio Turkmenistan, Baseball (Corea e Taiwan), Poker Online e promozioni, Share TV, Golf, Table Tennis + 5 FREE PICK

Questo martedì solo una partita di Calcio, ed è in Turkmenistan dove si completa la 6° giornata di Yokary Liga con Ahal-Energetik. Parliamo anche di Golf, Share TV, Baseball e l'immancabile Table Tennis, con 5 free pick e consigli per le scommesse studiate dalla nostra redazione.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti.

Betitaliaweb daily show - Puntata #247 (05/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di lunedì 5 maggio 2020. Oggi solo una partita di calcio in calendario, Ahal-Energetik che chiude la 6° giornata di Yokary Liga in Turkmenistan, quindi Guru apre la puntata con una polemica (i pacchetti VIP sul ping pong e in generale il mondo selvaggio e senza regole dei tipster su Telegram). Inizia il campionato di Baseball di KBO in Corea e continua quello di CPBL in Taiwan. Parliamo anche di Golf, di Share TV e di Table Tennis e vi diamo 5 FREE PICK e consigli sulle scommesse sportive studiati dalla nostra redazione. Oggi grandi promozioni anche per quanto riguarda il Poker Online e vi ricordiamo che questa sera c'è il freeroll gratuito Pokeritaliaweb su Sisal.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 592-459-13 +110.25 unità su 2189.5 investite (ROI +5.03%).

