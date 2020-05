Podcast Betitaliaweb Daily Show #250 (08/05/2020): Calcio (Vysshaya Liga Bielorussia, K Classic Corea, Yokari Liga Turkmenistan, Isole Far Oer, Nicaragua), Baseball (KBO-CPBL), Share TV e David di Donatello, Darts, Table Tennis + 12 FREE PICK

Ricca puntata del podcast quella numero 250 visto che parliamo di tanto calcio, tra i prossimi campionati al via, e quelli che giocano o iniziano questo fine settimana. Continuiamo ad occuparci anche di Baseball in Corea e Taiwan, oltre alle scommesse sullo Share TV (e questa sera c'è anche il David di Donatello). In tutto vi diamo 12 FREE PICK, tutte proposte sul calcio di oggi e del weekend.

Betitaliaweb daily show - Puntata #250 (08/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di venerdì 8 maggio 2020 con una puntata del podcast più lunga del solito, ma dobbiamo parlare di molte cose, come delle prossime riprese dei campionati di Calcio più importanti, su tutte la Bundesliga che torna in campo in Germania il 16 maggio. Oggi si gioca l'8° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia, con lo studio del weekend di Dartagnan che ci da 6 consigli per le scommesse su questo campionato. 3 giocate le abbiamo date anche con lo studio della K-League Classic, al via in Corea del Sud, e 1 doppia anche sulle Isole Far Oer pure loro al via col loro campionato nel fine settimana. Infine inizia la 7° giornata di Yokary Liga in Turkmenistan e con Striker151 anticipiamo anche una giocata sulla finale di Primera Liga in Nicaragua, sabato notte tra Managua-Esteli. Non possono mancare le analisi e le preview sulle sfide di Baseball in Corea (KBO) e Taiwan (CPBL), oltre agli aggiornamenti sui tornei di Freccette e Table Tennis, e le scommesse sullo Share TV di Darius (4-1 anche ieri!). Aproposito di Spettacoli, questa sera c'è il David di Donatello, vediamo le quote per miglior film, miglior regista e miglior attore/attrice. In tutto vi diamo un totale di 12 FREE PICK sul calcio.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 594-465-13 +109.40 unità su 2195.5 investite (ROI +4.98%).

