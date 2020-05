Podcast Betitaliaweb Daily Show #251 (09/05/2020): Calcio (Bielorussia, Corea, Turkmenistan, Isole Far Oer, Finali Primera Liga Nicaragua), Baseball (KBO-CPBL-CNBS) + 9 FREE PICK

Tanto Calcio di cui occuparci questo sabato con le diverse categorie in campo in Bielorussia, ma continua anche la Yokary Liga in Turkmenistan, ci sono le finali di Primera Liga in Nicaragua e sono iniziati anche i campionati di calcio in Corea del Sud e Isole Far Oer. Parliamo anche di Baseball (KBO, CPBL e CNBS) e vi diamo 9 Free Pick dalla nostra redazione, tutte sul calcio, e tanti consigli anche sul Baseball.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show. Seguiteci su TELEGRAM per tutti gli aggiornamenti e gli orari quotidiani di quando siamo On Air.

Betitaliaweb daily show - Puntata #251 (09/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di sabato 9 maggio 2020. Oggi parliamo di Calcio in Bielorussia tra Vysshaya Liga, Pershaya Liga, Division 2 e campionato Riserve. Si gioca anche la Yokary Liga in Turkmenistan, la K League in Corea del Sud e inizia pure la Premier League nelle piccole Isole Far Oer. Parliamo anche dei nostri amati campionati di Baseball in Corea (KBO), Nicaragua (CNBS) e Taiwan (CPBL) e vi diamo 9 FREE PICK tutte sul Calcio studiate dalla nostra redazione e dai nostri migliori tipsters.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 596-468-13 +109.36 unità su 2201.5 investite (ROI +4.96%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.