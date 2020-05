Podcast Betitaliaweb Daily Show #252 (10/05/2020): Calcio (Bielorussia Vysshaya Liga+Pershaya Liga), Baseball (KBO-CPBL-CNBS), Formula 1 eSports, Table Tennis + 8 FREE PICK

Buona domenica scommettitori. Nella puntata di oggi del podcast parliamo di Calcio in Bielorussia ma anche di Baseball tra Corea, Nicaragua e Taiwan, e torna il Table Tennis. Parliamo anche delle quote sul GP Brasile virtuale di Formula 1 per gli eSports con tanti piloti professionisti e ospiti speciali dal mondo dello sport a sfidarsi virtualmente.

Betitaliaweb daily show - Puntata #252 (10/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di domenica 9 maggio 2020. Continuano i campionati di Calcio in Bielorussia (Vysshaya Liga, Pershaya Liga e Division 2). Come sempre facciamo anche la nostra parentesi di Baseball con i campionati in Nicaragua (CNBS), Corea (KBO) e Taiwan (CPBL) che stanno continuando bene con i nostri consigli per le scommesse. Oggi parliamo anche delle quote sul GP Brasile virtuale per quanto riguarda la Formula 1 eSports, con Charles Leclerc grande favorito. Infine il Table Tennis, che torna con 5 FREE PICK della nostra Redazione a cui ne aggiungiamo 3 di Calcio, le due giocate dallo studio di Dartagnan sulla Vysshaya Liga e una doppia dalla nostra redazione sulla Pershaya Liga.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 599-474-14 +105.05 unità su 2212.5 investite (ROI +4.74%).

