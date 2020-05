Podcast Betitaliaweb Daily Show #253 (11/05/2020): Calcio (Pershaya Liga Bielorussia + Preview Bundesliga Germania), Tennis, Darts, Poker Online, Table Tennis + 4 FREE PICK

Questo lunedì la settimana degli scommettitori inizia con una sola partita di calcio, Lokomotiv Gomel-Krumkachy, posticipo della 4° giornata di Pershaya Liga in Bielorussia. Ne approfittiamo per fare il punto della situazione sulla Bundesliga che riprende dal 16 maggio in Germania. Anche oggi non manca il Table Tennis e vi diamo anche 4 FREE PICK studiate dalla nostra redazione.

Betitaliaweb daily show - Puntata #253 (11/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di lunedì 11 maggio 2020. Poco Calcio, solo il posticipo della 4a giornata di Pershaya Liga in Bielorussia. Ne approfittiamo per vedere la preview della 26a giornata di Bundesliga che riprende il 16 maggio. Facciamo il punto della situazione con un recap con tante statistiche interessanti sul campionato di calcio tedesco per farci trovare pronti ad una ripresa che dopo la quarantena (e a porte chiuse) lascia tanti dubbi anche a livello scommesse.

Continuano gli exibithions match di Tennis (oggi in campo anche Lorenzi con 2 sfide). Per le Freccette continuano i tornei da casa del Icons of Darts Live League e del Pdc Home Tour. Non può mancare neanche il Table Tennis con: Autumn League (Brasile), Challenger Series (Germania), ITT Cup (Armenia), Liga Pro (Russia), Setka Cup (Ucraina), TT Cup (Ucraina), Win Cup (Ucraina), TT Star Series (Repubblica Ceca). Parliamo anche di Poker Online visto che domani, martedì 12 maggio, si gioca un altro torneo Freeroll esclusivo per gli utenti di PokerItaliaWeb su Sisal, con altri 500 euro di bonus poker in regalo.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 603-478-14 +105.01 unità su 2218 investite (ROI +4.73%).

