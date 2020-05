Podcast Betitaliaweb Daily Show #254 (12/05/2020): Calcio (Turkmenistan e Bundesliga), Bonus Scommesse, Tennis, Darts, Poker Online, Table Tennis + 7 FREE PICK

Anche questo martedì c'è poco Calcio su cui puntare ma vi diamo comunque un consiglio sul campionato giovanile in Turkmenistan, e anticipiamo anche una doppia per il weekend di Bundesliga che ci attende in Germania, oltre a 5 giocate sul Table Tennis. Non perdete la puntata di oggi con tanti bonus scommesse offerti dalla nostra redazione, e il torneo di poker online (freeroll) di questa sera su Sisal.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti.

Betitaliaweb daily show - Puntata #254 (12/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di martedì 12 maggio 2020. Poco Calcio, si gioca solo il campionato giovanile in Turkmenistan. Vediamo una prima giocata di Bundesliga al via sabato 16 maggio, e cerchiamo di raddoppiare il Bonus scommesse di 5€ che vi regaliamo su Betaland in questi giorni con la nostra promozione speciale. Parliamo anche della promozione speciale che stiamo facendo su Sisal, e che di Bonus su tutti i giochi ne regala 15€, inoltre questa sera alle 21 c'è il Freeroll Pokeritaliaweb, un torneo gratuito di Poker Online che mette in paio €500 in bonus poker. Non mancate, per ricevere la password d'iscrizione mandate una mail a info@pokeritaliaweb.org. Tornando allo sport, anche oggi vi diamo 7 FREE PICK, la giocata speciale sulla Bundesliga in doppia, una singola su Merw U21-Altyn Asyr U21 e 5 consigli anche per il Table Tennis.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 607-478-14 +107.10 unità su 2221 investite (ROI +4.82%).

