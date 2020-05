Podcast Betitaliaweb Daily Show #256 (14/05/2020): Calcio (Studio Weekend Bielorussia Vysshaya Liga e Corea K League + Turkmenistan Yokari Liga), Baseball (KBO e CPBL), Basket, Table Tennis + 12 FREE PICK

Questo giovedì iniziamo a vedere le giocate del fine settimana con lo Studio di Dartagnan sulla 9° giornata di Vysshaya Liga in Bielorussia e la 2° in K League di Corea. Parliamo anche di Basket, Baseball, Tennis e Table Tennis e vi diamo un totale di 12 FREE PICK per questo 14 maggio, a ridosso della ripresa della Bundesliga di cui parleremo approfonditamente domani.

Betitaliaweb daily show - Puntata #256 (14/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di giovedì 14 maggio 2020. Per quanto riguarda il Calcio oggi si completa l'8° giornata di Yokary Liga in Turkmenistan e inizia il 9° turno del campionato Riserve in Bielorussia. Iniziamo a vedere anche le scommesse dei campionati più interessanti del fine settimana con lo Studio di Dartagnan su Vysshaya Liga in Bielorussia e K League in Corea. Il programma di oggi prevede anche diversi match di esibizione di Tennis e la solita bordata di match di Table Tennis. Parliamo anche di Basket in Cameun oggi. In tutto la nostra Redazione ha studiato 12 FREE PICK per questo giovedì e per il weekend di calcio che ci attende.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 614-482-14 +109.29 unità su 2228 investite (ROI +4.90%).

