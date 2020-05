Podcast Betitaliaweb Daily Show #257 (15/05/2020): torna il Calcio in Germania (Studio Weekend 26° giornata di Bundesliga), Baseball (KBO e CPBL) + 13 FREE PICK

Finalmente questo weekend torna il grande Calcio e si riparte dalla Germania con la 26° giornata di Bundesliga che il nostro Dartagnan ha analizzato col suo studio e i consigli del weekend, dopo aver già analizzato la Vysshaya Liga in Bielorussia e la K League in Corea. Parliamo anche di Baseball (KBO e CPBL) e vi diamo 13 free pick.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show. Seguiteci su TELEGRAM per tutti gli aggiornamenti e gli orari quotidiani di quando siamo On Air e per tutte le giocate che non fanno in tempo a rientrare nel nostro show su YouTube.

Betitaliaweb daily show - Puntata #257 (16/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di venerdì 15 maggio 2020. Oggi parliamo molto di Calcio, in campo ci sono solo le squadre del campionato Riserve in Bielorussia dove si apre anche la 9° giornata di Vysshaya Liga di cui abbiamo parlato anche ieri e riportiamo lo Studio Dartagnan sulla Vysshaya Liga e sulla K League in Corea, oltre al nuovo e atteso studio del fine settimana con tutti i consigli per la ripresa del campionato di calcio tedesco con la 26° giornata di Bundesliga. Non possono mancare nemmeno le nostre analisi sul Baseball con KBO (Corea) e CPBL (Taiwan). Oggi si può scommettere anche sul Tennis con i tornei d'esibizione, Short Hockey in Russia dove si giocano anche i campionati regionali di Pallavolo femminile, e il Table Tennis sempre in gioco con i suoi 1000 match e i tanti tornei in giro per il mondo ma la nostra redazione si è concentrata completamente sul Calcio e vi propone 13 FREE PICK oltre ai consigli di Guru sul Baseball.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 620-483-14 +112.75 unità su 2233 investite (ROI +5.05%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.