Podcast Betitaliaweb Daily Show #259 (17/05/2020): Calcio (Germania Bundesliga e Zweite Liga + Bielorussia Vysshaya Liga e Pershaya Liga + Amichevoli), Baseball (KBO e CPBL) + 11 FREE PICK

Puntata domenicale del nostro podcast che si concentra sul Calcio in Germania e in Bielorussia, oltre ad alcune Amichevoli di preparazione in vista della ripresa di diversi campionati. Parliamo anche di Baseball in Corea (KBO) e in Taiwan (CPBL) e la nostra redazione vi darà altre 11 free pick.

Betitaliaweb daily show - Puntata #259 (17/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di domenica 17 maggio 2020. Si continua a giocare a Calcio in Germania con le partite della 26° giornata di Bundesliga e anche di Zweite Liga. In Bielorussia continuano invece la Vysshaya Liga e la Pershaya Liga oltre alle Amichevoli in giro per il mondo. Parliamo anche di Baseball con la KBO Corea e la CPBL Taiwan. Per questa domenica la nostra redazione ha studiato 11 FREE PICK.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 626-489-14 +112.06 unità su 2244.5 investite (ROI +4.99%).

