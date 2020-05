Podcast Betitaliaweb Daily Show #260 (18/05/2020): Calcio Germania (posticipo di Bundesliga Werder-Bayer),Turkmenistan (Yokary Liga), Basket (Camerun), Table Tennis + 6 FREE PICK

Inizia una nuova settimana di scommesse sportive dopo il weekend che ha sancito la ripresa del Calcio vero in Germania con la 26° giornata di Bundesliga che si chiuderà questa sera col posticipo Werder Brema-Bayer Leverkusen. Si gioca anche in Turkmenistan con la 9° giornata di Yokary Liga e oggi ci occupiamo anche di Basket in Camerun e di Table Tennis, con in tutto 6 FREE PICK studiate dalla nostra redazione.

Betitaliaweb daily show - Puntata #260 (18/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di lunedì 18 maggio 2020. Nel Calcio si completa la 26° giornata di Bundesliga col posticipo del lunedì sera: Werder Brema-Bayer Leverkusen. Si gioca anche in Turkmenistan con le prime 3 partite della 9° giornata di Yokary Liga e qualche Amichevole in preparazione per i campionati in ripresa (questa settimana riprendono in Estonia, Costarica, Burundi, Repubblica Ceca e Ungheria). Parliamo anche di Basket in Camerun con 2 partite nel pomeriggio, e del Table Tennis con i tantissimi match dall'alba a notte fonda e ciclo continuo. La nostra redazione oggi ha studiato 6 FREE PICK per voi, 3 sul calcio, 1 sul basket e come ogni lunedì un paio di consigli anche sul Ping Pong.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 630-498-14 +108.13 unità su 2256.5 investite (ROI +4.79%).

