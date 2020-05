Podcast Betitaliaweb Daily Show #261 (19/05/2020): Calcio (Estonia, Turkmenistan, Bielorussia Amichevoli, Costarica), Baseball, Tennis, ShareTV, Table Tennis + 3 FREE PICK

Oggi torna il campionato di Calcio in Estonia e nella notte anche in Costarica. Si completa la 9° giornata di Yokary Liga in Turkmenistan col big match Atal-Altyn Asyr. Anche oggi non mancano le nostre analisi sul Baseball KBO e CPBL, e infine vi diamo 3 Free Pick studiate dalla nostra redazione, tutte sul calcio.

La video-rubrica di Betitaliaweb sui Pronostici Sportivi Vincenti. Segui ogni giorno il nostro podcast, il Betitaliaweb Daily Show. Seguiteci su TELEGRAM per tutti gli aggiornamenti e gli orari quotidiani di quando siamo On Air e per tutte le giocate che non fanno in tempo a rientrare nel nostro show su YouTube.

Betitaliaweb daily show - Puntata #261 (19/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di martedì 19 maggio 2020. Ritorna il campionato di Calcio in Estonia con le 3 partite della 2° giornata di Meistriliiga. Si gioca anche in Bielorussia con la prima sfida valida per la 10° giornata del Campionato Riserve, mentre nella notte c'è la 16° giornata del campionato di Clausura in Costarica. Nel pomeriggio ci sono anche diverse amichevoli internazionali in preparazione per i campionati al via nei prossimi giorni. Non mancano le analisi sul Baseball in Corea (KBO) e in Taiwan (CPBL). Continuano i tornei da remoto di Freccette e i tornei di esibizione di Tennis (oggi è in campo anche il nostro Lorenzi) e infine l'immancabile ciclo continuo di match sul Table Tennis. La nostra Redazione ha selezionato 3 FREE PICK tutte sul calcio per oggi.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 632-501-14 +107.96 unità su 2260.5 investite (ROI +4.77%).

Segui Betitaliaweb TV, ogni giorno tanti contenuti per gli scommettitori

Ogni giorno segui BETITALIAWEB TV con i contenuti audio-pocast su YOUTUBE.