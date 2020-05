Podcast Betitaliaweb Daily Show #263 (21/05/2020): Calcio (Germania studio sulla 27° giornata Bundesliga weekend + Bielorussia e Burundi), Baseball, Poker Online Freeroll + 7 FREE PICK

Dopo aver parlato del Calcio in Bielorussia, oggi vi proponiamo lo studio di Dartagnan con le scommesse del weekend sulla 27° giornata di Bundesliga in Germania. Parliamo come sempre anche di Baseball (KBO e CPBL) e di Poker Online col Freeroll in programma questa sera alle 21 su Betaland. Infine ci sono 7 FREE PICK in tutto per voi sul calcio.

Betitaliaweb daily show - Puntata #263 (20/05/2020)

Il programma di scommesse sportive di giovedì 21 maggio 2020. Oggi continua la 10° giornata di Vysshaya Liga con Neman-Torpedo, e si giocano anche 2 sfide del Campionato Riserve sempre in Bielorussia. Torna anche il Calcio in Burundi col recupero di Primus League con Musongati-Atletico Olympic. Anche oggi parliamo di Baseball CPBL (Taiwan) e KBO (Corea). Il giovedì è il giorno del poker online e del Freeroll gratuito ed esclusivo per i nostri utenti su Betaland, in programma alle ore 21:00 e con 250 euro di bonus poker in palio. Oggi il nostro Dartagnan ci propone lo Studio del Weekend di Calcio con 5 scommesse sulla 27° giornata di Bundesliga in Germania e in tutto saranno 7 FREE PICK sul calcio visto che la nostra Redazione ha aggiunto 2 consigli in Bielorussia.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 635-505-14 +106.46 unità su 2267.5 investite (ROI +4.69%).

