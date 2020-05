Betting Weekend: ultime news, probabili formazioni, variazioni di quota + 12 FREE PICK sul Calcio (Germania Bundesliga, Bielorussia, Ungheria, Repubblica Ceca) del 23-05-2020

Vediamo le ultimissime news dai campi con probabili formazioni e le variazioni di quota più importanti per quanto riguarda il Calcio di sabato 23 maggio 2020. Un appuntamento flash che però fa il punto della situazione sulle scommesse di Calcio e vi propone anche 12 FREE PICK.

Betting Weekend: Puntata del 23/05/2020

Puntata veloce e speciale del fine settimana, con le 12 FREE PICK selezionate per sabato 23 maggio 2020. Andiamo a vedere le ultime notizie più importanti, le probabili formazioni e le variazioni di quote sui campionati di Calcio in programma oggi. Si gioca in Germania con Bundesliga e Zweite Liga, in Bielorussia con Vysshaya Liga e Pershaya Liga e ci occupiamo anche delle scommesse sulle riprese del Calcio in Ungheria e Repubblica Ceca. Vi diamo anche una giocata nuova ed esclusiva sulla coppa ungherese: MTK Budapest-Honved e un raddoppio di Darius sulla Bundesliga tra oggi e domani.

