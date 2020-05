Podcast Betitaliaweb Daily Show #267 (27/05/2020): Calcio (Bundesliga, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia), Baseball KBO + 6 FREE PICK

Anche oggi si gioca in Germania dove si completa il turno infrasettimanale valido per la 28° giornata di Bundesliga. C'è tanto Calcio anche in Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. Parliamo anche oggi di consigli e scommesse sul Baseball KBO in Corea e la nostra redazione ha studiato 6 consigli, 6 FREE PICK sul calcio tutte per voi.

Betitaliaweb daily show - Puntata #267 (27/05/2020)

Vediamo insieme il programma di scommesse sportive di mercoledì 27 maggio 2020. Si completa il turno infrasettimanale di Bundesliga in Germania (dove sono in campo anche le squadre di Zweite Liga). Si torna in campo anche in Ungheria e Polonia con le coppe e si completa la 25° giornata di 1.Liga in Repubblica Ceca. Anche oggi parliamo di Baseball KBO con i consigli di Guru per le scommesse e vi segnaliamo 6 consigli per le scommesse con lo studio di Dartagnan sulla Bundesliga e le tips della nostra Redazione.

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 645-523-15 +98.92 unità su 2298.5 investite (ROI +4.30%).

